Часть бывшего сереброплавильного завода в Барнауле выставили на продажу

Эскиз здания на ул. Ползунова, 43 Фото: Авито

Участок почти в 37 соток на ул. Ползунова, 43, который входит в границы Барнаульского сереброплавильного завода, выставлен на продажу. Его пытается реализовать компания «Мейтан» за 75 млн рублей. Вместе с землей предлагается эскиз трехэтажного здания в классическом стиле. Информация об это есть на сайте «Авито».

На участке ранее планировалось построить большое офисное здание для иностранных бизнес-партнеров, сообщает «Толк». Компания «Мейтан» разработала охранные зоны и защитила своей проект. Однако от его реализации компания отказалась. Причиной стало долгое согласование.

«Мы наконец-то получили градостроительный план земельного участка, но почему-то не на офисный объект, а на торгово-развлекательный. Наш бизнес ждать не может. Мы нашли другое новое и уже построенное здание. Сейчас идет сделка, которая должна завершится осенью», – рассказала изданию президент компании Любовь Леванюк.

Отметим, что основная часть завода принадлежит компании «Матч». К ней имеют отношение бизнесмен и соучредитель «Мария-Ра» Евгений Ракшин и собственник строительной компании «Селф» Нодар Шония.

Напомним, что летом прошлого года на территории второй плавильной фабрики Сереброплавильного завода случился пожар.