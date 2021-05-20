Часть бывшего сереброплавильного завода в Барнауле выставили на продажу

Участок почти в 37 соток на ул. Ползунова, 43, который входит в границы Барнаульского сереброплавильного завода, выставлен на продажу. Его пытается реализовать компания «Мейтан» за 75 млн рублей. Вместе с землей предлагается эскиз трехэтажного здания в классическом стиле. Информация об это есть на сайте «Авито».
На участке ранее планировалось построить большое офисное здание для иностранных бизнес-партнеров, сообщает «Толк». Компания «Мейтан» разработала охранные зоны и защитила своей проект. Однако от его реализации компания отказалась. Причиной стало долгое согласование.
«Мы наконец-то получили градостроительный план земельного участка, но почему-то не на офисный объект, а на торгово-развлекательный. Наш бизнес ждать не может. Мы нашли другое новое и уже построенное здание. Сейчас идет сделка, которая должна завершится осенью», – рассказала изданию президент компании Любовь Леванюк.
Отметим, что основная часть завода принадлежит компании «Матч». К ней имеют отношение бизнесмен и соучредитель «Мария-Ра» Евгений Ракшин и собственник строительной компании «Селф» Нодар Шония.
Напомним, что летом прошлого года на территории второй плавильной фабрики Сереброплавильного завода случился пожар.
По данным источников «Политсибру», планы собственников по реставрации «Спички» не поменялись