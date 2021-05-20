Новым ректором Алтайского медуниверситета избрали Ирину Шереметьеву

Ирина Шереметьева Фото: asmu.ru

Временно исполняющая обязанности ректора АГМУ Ирина Шереметьева стала полноправным ректором вуза. Выборы состоялись 20 мая. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Шереметьева избрана главой университета на пять лет. На выборах у нее было два соперника, а именно проректор по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов и проректор по учебной работе Игорь Бабушкин (он снял кандидатуру в день голосования). Кстати из всей тройки лишь Шереметьева является Доктором медицинских наук, остальные – кандидаты.

В итоге на выборах Шереметьева набрала подавляющее число голосов.

Напомним, что Ирина Шереметьева возглавляла вуз 1,5 года. А все потому, что процедура согласования ректора затянулась более, чем на год. Выборы объявили еще 30 декабря 2019 года.

Последним ректором АГМУ был Игорь Салдан. Российский минздрав расторг с ним соглашение 20 ноября 2021 года. Однако экс-глава вуза был не согласен с этим решением, пытался опровергнуть отставку в суде, но проиграл.