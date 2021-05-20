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Семеро жителей Алтайского края с коронавирусом скончались за минувшие сутки

Новости
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Коронавирус
КоронавирусФото: pixabay.com

Семь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за последние 24 часа, у шестерых из них причиной смерти был именно ковид, сообщил оперштаб региона данные на 20 мая.

Всего в регионе умерло 3,1 тысячи коронавирусных больных.

Коронавирусом с начала пандемии болело 50,9 тысяч жителей края, 64 новых случаев заражения зафиксировано за последние сутки. Справилось с инфекцией 45,9 тысяч заразившихся, из них 55 пациентов получили новость о выздоровлении за минувший день.

По состоянию на 20 мая в инфекционных госпиталях лечится 567 человек с коронавирусом и 166 пациентов с пневмонией. Тяжело переносят ковид 154 заразившихся, из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в крае остается 319 резервных коек.

Дома лечатся 113 пациентов с пневмонией, бессимптомников на домашнем лечении нет.

Продолжается вакцинация населения края. Первую прививку из двух получили 45,2 тысячи человек, 179,2 тысячи жителей региона привиты полностью.

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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