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17 автобусов маршрута №57 продают в Барнауле

Новости
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Автобус Scania
Автобус ScaniaФото: spec.drom.ru

Хозяин популярного маршрута №57 решил продать 17 имеющихся у него автобусов. Предприниматель выложил объявление на сайте «Дром». В объявлении указано, что за один автобус Scania 2007 года выпуска он просит 1,5 миллиона рублей.

Кстати, в начале 2021 собственник маршрута № 75 решил продать два «ПАЗа» и автобус «Hyundai Bogdan». Предприниматель оценил свою собственность в миллион рублей. Покупатель получит автобусный маршрут и должен будет платить зарплату четырем водителям.

Напомним, что вопрос обновления общественного транспорта стоит в Барнауле ребром. Его износ доходит до 80%. При этом речи об новых автобусах в Барнауле и Бийске пока нет. Власти пытаются договориться с перевозчиками. Однако они требуют повышения тарифов на проезд. О том, что в скором времени цены на проезд в краевой столице изменятся, говорил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Пока же в Барнаул поступают только автобусы малой и средней вместимости. Платят за них сами предприниматели.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

пассажир

губы не лопнут от такой жадности

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