Глава Баевского района Андрей Мерц стал фигурантом уголовного дела?

Андрей Мерц Фото: altairegion22.ru

Против главы Баевского района Алтайского края Андрея Мерца возбудили уголовное дело. Об этом «Политсибру» сообщил компетентный источник в районе.

Свято место пусто не бывает? В каких районах Алтайского края нет своего главы Новости 13.04.2021 9:06

По данным инсайдера, Мерцу предъявили обвинение и оставили под подпиской о невыезде. Его обязанности исполняет первый заместитель.

Дело, вероятнее всего, завели по 159 статье УК РФ (мошенничество). Якобы его подозревают в незаконном выделении земли под овощебазу. Однако никаких других деталей этой истории привести пока не можем. Получить комментарий в самой администрации на момент публикации не удалось: телефон приемной не отвечал, а заместитель отказался от комментариев, услышав суть вопроса. «Политсибру» также отправил запрос в алтайский Следком.

Сам Андрей Мерц, по данным инсайдера, заявляет о своей невиновности.

Добавим также, что лишить его полномочий главы можно будет только если суд признает его вину. А пока она не доказана. Также он может и сам подать в отставку. Этого, по нашим сведениям, тоже пока не произошло.

46 летний Андрей Мерц (кстати, через четыре дня у него день рождения) родился в Баевском районе, где после получения высшего образования по специальности «ученый-агроном» он и работал. В 2011 году назначен первым заместителем главы администрации района, в 2012-м депутаты избрали его главой района, в 2017-м снова переназначили на этот пост.