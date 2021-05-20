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Авария с участием скорой произошла под Барнаулом. Погиб фельдшер

Новости
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ДТП 20 мая с участием скорой помощи
ДТП 20 мая с участием скорой помощиФото: скриншот из видео Telegram-канала «В Курсе 22»

Страшное ДТП произошло на 200 км дороги Р-256 «Чуйский тракт» возле села Зудилово в Первомайском районе утром 20 мая. Внедорожник Toyota Hilux въехал в заднюю часть кареты скорой помощи, от чего та улетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщает «Толк».

В результате аварии погиб 33-летний фельдшер. Водителей обоих автомобилей госпитализировали, как и женщину-пассажира скорой.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и устанавливают обстоятельства произошедшего. Видео аварии опубликовал Telegram-канал «В Курсе 22». На кадрах видно, что водитель внедорожника пытался объехать впереди идущую скорую слева, но не смог этого сделать и врезался «буханке» в бок.

На другом видео с места аварии видно, что автомобиль «скорой» полностью разворотило. Toyota Hilux же осталась на дороге, у машины смяло лишь переднюю часть.

Напомним, что в начале мая на Чуйском тракте тоже произошло ДТП со смертельным исходом. 85-летний мужчина уснул за рулем и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком. Пожилой человек погиб до приезда скорой.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

неунывающий кгв

вот уж не знал, что Зудилово в Барнауле

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