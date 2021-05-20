Барнаульские активисты и общественники одобрили новый проект благоустройства Мизюлинской рощи

Обсуждение обновленного проекта по благоустройству Мизюлинской рощи Фото: barnaul.org

Барнаульские власти представили инициативной группе и общественникам новый проект благоустройства Мизюлинской рощи. Его доработали и одобрили. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В новом проекте решили скорректировать траекторию пешеходных площадок и велодорожек (как написал телеграм-канал «Ленина, 59», власти решили вовсе убрать часть велодорожек, а именно заезд на круг из дворов). Эти меры помогут сохранить зеленые насаждения.

Кроме того, теперь в роще не будет площадки для выгула собак. Против объекта выступила инициативная группа. Вместо нее появятся две игровые площадки для детей разного возраста. Кроме того, Мизюлинскую оснастят камерами видеонаблюдения для безопасности.

Скоро жильцы микрорайона должны будут сказать, какое дорожное покрытие они хотят использовать при строительстве пешеходных дорожек, и какие деревья нужно высадить в роще.

Кстати, активисты все-таки согласились с тем, что вырубки на объекте будут. В ближайшем времени эксперты определят, какие именно деревья нужно убрать.

Напомним, что о компромиссе властей с общественниками говорилось еще 30 апреля. Теперь это официально подтвердилось.

Мизюлинская роща находится в Индустриальном районе Барнауле в границах улиц Антона Петрова, Попова, Энтузиастов и Солнечная поляна. Она попала в план благоустройства на 2021-й благодаря интернет-голосованию за общественные территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Однако первоначальный проект обновления рощи устроил не всех. Общественникам не понравилось, что там собираются вырубить деревья. Активист Юрий Красильников даже собирал подписи против сноса «зелени». Однако власти ответили, что уберут только те деревья, которые являются аварийными.