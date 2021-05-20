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Путин объявил благодарность алтайской чиновнице Четошниковой

Новости
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Екатерина Четошникова
Екатерина ЧетошниковаФото: altairegion22.ru

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова получила благодарность президента России Владимира Путина. Такой чести чиновница удостоилась «За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий». Документ был подписан 19 мая 2021 года.

В том же распоряжении Путин объявил благодарность врачу Алтайского краевого кардиологического диспансера Виктору Рутцу, главному специалисту отдела управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Галине Берлизовой, члену «Поискового движения России», педагогу Галине Буймовой, а также заместителю начальника рубцовского «Управления культуры, спорта и молодежной политики» Юлии Осипенко.

Кстати 29 марта 2021 Владимир Путин наградил орденом дружбы губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Напомним, что в феврале 2021 года Четошникова стала невольным участником скандала с закрытием алтайской лиги КВН. Сначала глава директор лиги Андрей Новиков обвинил ее и управление в отказе спасти официальный клуб. Затем ее зам Ирина Рыбина в соцсетях написала по этому поводу гневный комментарий, который вызвал бурю негодования не только веселых и находчивых, но и в целом общественности. Четошникова заявила, что публикация Рыбиной была ее личной инициативой, а не позицией властей. Официальная же позиция управления появилась тогда с большим запозданием.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

Старушка Шепокряк

Чем дурнее и тупее чинорвник, тем больше у него наград. Эта читошникова такая фееричная...

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люд)

может быть это метка на проводы? пусть едет на повышение, ей давно пора, не поспевает люд за ее фонтаном

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