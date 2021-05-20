Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Барнауле

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег Харлов

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ официально начался в Барнауле в четверг, 20 мая. Мероприятия будут идти до 17 часов вечера. А всего соревнования продлятся четыре дня, до 23 мая включительно.

В первый день зрителей ждут спортивные заезды: 10:00, 11:30, 14:00, 16:00. Между состязаниями будут развлекательные программы, в том числе розыгрыши призов.

Церемонии открытия состоится во второй день, 21 мая в 12:50. В этот день и последующие также будут спортивные заезды и развлекательная программа. Церемония закрытия пройдет 23 мая в 14:30. Хотя и после нее будут еще одни спортивные заезды и розыгрыш призов для болельщиков.

На втором этапе Кубка будут разыгрываться шесть путевок на Олимпиаду 2021 года в Токио и 38 комплектов наград. На мероприятие приехали 300 спортсменов из 55 стран. Гребной канал должны посетить около 20 тысяч зрителей.

О том, что интересного ждет зрителей, а также сколько стоят билеты и как добраться до гребного канала, читайте в материале «Политсибру».