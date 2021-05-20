На границе Алтайского края поймали мигранта-уголовника

Пограничник Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Алтайские пограничники задержали на территории Локтевского района мужчину из Центральной Азии, который пытался перейти границу России. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю.

Оказалось, что ранее задержанный сидел в колонии общего режима за совершенные в России преступления.

«Гражданин неоднократно привлекался пограничными органами за нарушение административно-правовых режимов, установленных на государственной границе. В этой связи, правонарушителю ограничили въезд в Россию до 2025 года и выдворили за пределы нашей страны», – отметили в ведомстве.

Однако нарушитель решил запрет проигнорировал и вновь попытаться проникнуть в Россию.

Против мигранта возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы (ч. 2 ст. 322 УК). По статье ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до четырех лет тюрьмы или принудительных работ.

Напомним, что у алтайского пограничного управления только в этом году сменился начальник. Региональное ведомство возглавил астраханский генерал-майор Андрей Кузнецов.