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На границе Алтайского края поймали мигранта-уголовника

Новости
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Пограничник
ПограничникФото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Алтайские пограничники задержали на территории Локтевского района мужчину из Центральной Азии, который пытался перейти границу России. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю.

Оказалось, что ранее задержанный сидел в колонии общего режима за совершенные в России преступления.

«Гражданин неоднократно привлекался пограничными органами за нарушение административно-правовых режимов, установленных на государственной границе. В этой связи, правонарушителю ограничили въезд в Россию до 2025 года и выдворили за пределы нашей страны», – отметили в ведомстве.

Однако нарушитель решил запрет проигнорировал и вновь попытаться проникнуть в Россию.

Против мигранта возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы (ч. 2 ст. 322 УК). По статье ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до четырех лет тюрьмы или принудительных работ.

Напомним, что у алтайского пограничного управления только в этом году сменился начальник. Региональное ведомство возглавил астраханский генерал-майор Андрей Кузнецов.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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