Житель Алтайского края получил условный срок за убийство собаки кирпичом в присутствии детей

Собака Фото: pixabay.com

Житель Павловского района Алтайского края насмерть избил собаку на глазах у детей. Суд признал его вину, но ограничился условным сроком, сообщили в прокуратуре.

Виновный несколько раз ударил животное кирпичом по голове и другим частям тела. При этом пес не представлял угрозы и не нападал не него. Собака умерла. Все это видели малолетние дети. Мать одного из них обратилась в полицию.

Мужчину судили по статье за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего (п.б ч.2 ст.245 УК РФ). И приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Условный срок мотивирован совокупностью смягчающих наказание обстоятельств, в частности признания вины, раскаяния в содеянном, состоянием здоровья подсудимого»,– отметили в ведомстве.

Напомним, что недавно алтайские депутаты решили вернуться к проблеме отлова бродячих животных, в том числе собак. Причиной стали участившиеся нападения бездомных псов на людей в Бийске и Рубцовске.