Экс-руководитель российской партии «Зеленые» пригрозил алтайскому губернатору Томенко международным скандалом

Анатолий Панфилов Фото: пресс-служба партии «Зеленые»

Бывший руководитель российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов направил письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором обвиняет аппарат главы региона в давлении на руководителя алтайского отделения партии Владимира Кириллова. Копия документа имеется в распоряжении «Политсибру».

«Согласно имеющейся у нас информации, сотрудники вашего аппарата принудили Кириллова В.В. содействовать рейдерскому захвату партии, который проходил 15 мая 2021 года в Москве, в «Президент-Отеле» под видом внеочередного псевдосъезда», – заявляет в письме Панфилов.

На официальном сайте «Зеленых» также размещен текст, в котором состоявшийся съезд называют нелегитимным. В попытках каким-то образом завладеть партией там обвиняют президента фонда «Росполитика» Алексея Трубецкого. Кроме того, в письме, рассылаемом Панфиловым, сказано, что «настоящий» съезд партии пройдет 21 мая 2021 года.

А краевым властям Панфилов грозит весьма необычными последствиями: 25 мая представители партии должны участвовать в европейском съезде «зеленых», и если администрация региона не одумается, то не избежать «международного скандала».

Впрочем, руководитель алтайских «Зеленых» Кириллов с позицией экс-председателя не согласен. Он сообщил «Политсибру», что Панфилова попросту не устроили итоги съезда и изменения, которые произошли после него. Бывший глава партии даже отказался участвовать в съезде 15 мая, который, по словам Кириллова, является полностью законным. Он также отметил, что ему «очень неудобно за бывшего руководителя».

В правительстве обвинения Панфилова также опровергли.

«Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин 19 мая, после публикации письма Панфилова в СМИ, побеседовал с руководителем региональной организации «Зеленых» Владимиром Кирилловым. Он заявил, что никто из правительства края не вмешивался и не вмешивается в дела партии. Со всеми партиями, действующими на территории края, у правительства выстроены конструктивные отношения», – прокомментировал «Политсибру» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Будет ли продолжение у этой истории – покажет альтернативный съезд, если он все-таки состоится.

Анатолий Панфилов возглавлял партию «Зеленые» с 1993 по 2021 годы, начиная момента ее основания. Впрочем, в 1993 партии еще по сути не было: только ее прообраз, экологическое движение «Кедр», на основе которого было создано уже избирательное объединение. В 2000 году собирался участвовать в выборах президента РФ, однако не сдал в избирком подписные листы и не был допущен к выбора. 15 мая 2021 года был отправлен в отставку с поста председателя партии.

Владимир Кириллов – ученый-эколог, завлабораторией водной экологии барнаульского Института водных и экологических проблем СО РАН. Возглавляет алтайское отделение партии «Зеленые» с 2012 года. Также является экспертом Общероссийского народного фронта. В 2014 был кандидатом в губернаторы Алтайского края