После провального ковидного года свадебная статистика Алтайского края постепенно приходит в норму

Невеста Фото: pixabay.com

Свадебная статистика в Алтайском крае постепенно выравнивается после провального ковидного года. За первый квартал 2021-го зарегистрировали более чем на 100 браков больше, чем в 2020-м. Об этом рассказала начальник управления юстиции региона Оксана Грохотова во время прямого эфира 19 мая.

По ее словам, коронавирус и последующие с ним ограничения отразились на количестве и свадеб, и разводов. В 2020 году в регионе зарегистрировали 11,5 тысяч браков и 10 тысяч разводов. Это меньше, чем было в 2019-м (причем число свадеб сократилось на 14%).

«Но это снижение выравнивается. За три месяца 2021 года зарегистрировали уже 2252 пары. Что на 105 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это так называемые «отложенные браки», о которых мы неоднократно говорили ранее. Когда рекомендовали жениху и невесте учесть особенности ограничительных мероприятий и, если есть возможность и очень хочется большого праздника, перенести заключение брака на следующий период», – пояснила Оксана Грохотова.

При этом она добавила, что некоторые ограничения при регистрации брака все еще сохраняется: нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.

Что касается количества гостей, то здесь все зависит от площади зала. К примеру, Дворец бракосочетания в Барнауле может вместить 20-30 людей, а вот некоторые ЗАГСы только 5-10 человек (потому что необходимо соблюдать дистанцию).

Популярное время для регистраций брака в Алтайском крае – традиционные лето и осень (вплоть до октября). Кроме того, есть такие знаковые семейные праздники, как Красная горка (в этом году выпал на 9 мая) и День семьи, любви и верности (8 июля). В эти даты молодожены подают наибольшее количество заявлений, а ЗАГСы работают в напряженном режиме.

Согласно статистике, браков в Алтайском крае заключается больше, чем разводов. Если за январь-март 2021 года поженились 2,2 тысячи пар, то развелись немного меньше – около 2 тысяч.