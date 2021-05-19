Правила ловли рыбы изменят в Алтайском крае

Новые правила рыбной ловли введут в сентябре 2021 года для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, к которому относится и Алтайский край. Нововведения обсудили на совещании в комитете АКЗС по аграрной политике и природопользованию, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новые правила устанавливают периоды, когда разрешена любительская ловля не более двух рыб одной донной или поправочной удочкой, а также спиннингом с берега. Но все другие способы промышленной и любительской ловли рыбы будут запрещены.
Итак, вот эти периоды:
Как и прежде, рыбу нельзя будет ловить на «Блюдечке» Оби в Первомайском районе. Запретными зонами остаются участки «Чумышский» на реке Чумыш и «Чарышский» на реке Чарыш. Кроме того, с удочками нельзя приходить и на Катунь.
Что касается рыбы, то в крае нельзя (как и раньше) ловить следующие виды: сибирский осетр, стерлядь, ленок, таймень, нельма, телецкий сиг (в реке Бия). Незаконно добывать икряных самок рака, артемию ( даже на стадии цист).
На водоемах нужно будет использовать только те удочки и орудия добычи рыбы, которые указаны в правилах.
В скором времени алтайское минприроды собирается уточнить с муниципалитетами список рек, где любители смогут рыбачить сетями.
Напомним, что в конце апреля в поселке Лебяжье под Барнаулом выплыло много мертвой рыбы.