Обеспечение охраны труда в сфере строительства с 2021 года. Нововведения и ответственность

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С января в силу вступил Приказ Министерства № 833н от 11.12.2020 года, который вводит новые требования по обеспечению мер безопасности работников для строительных организаций. Действие приказа распространяется не только на юридические лица, но и на частных предпринимателей. Классификация условий труда осталась без изменений, но подготовка специалистов по охране приобрела новый вид и стала жестче отслеживаться инспекцией.

Особенности обеспечения охраны труда с 2021 года

Обозначенный выше приказ вступил в действие уже в январе, поэтому некоторые компании оказались не готовы к повышенным обязательствам. Разбор нововведений продолжается до сих пор, но разобраться в витиеватых формулировках не всегда просто. Для этого эксперты сократили список до необходимого минимума. Таким образом, приказ распространяется на следующие виды работ:

текущий ремонт;

капитальный ремонт;

строительство новых объектов;

расширение уже построенных помещений, построек и иных объектов;

реконструкцию зданий.

Срок действия нового указа пока обозначен до 31 декабря 2025 года, но, с большой долей вероятности, он будет продлен бессрочно. Работодатель обязан назначить ответственное лицо за соблюдение правил охраны труда. В случае отсутствия уполномоченного, вся ответственность возлагается на руководство.

Требования к специалисту по охране труда

Если оптимальные условия труда позволяют уполномоченному чувствовать себя уверенным в своей работе, то строительная отрасль сопряжена с постоянными рисками (строительство на высоте, монтажные работы и пр.). Отчасти это и стало основной причиной введения отдельного приказа. В основной части документа указано, что с января 2021 года компании могут нанимать сотрудников только после обучения.

Специалист по охране труда должен следить за выполнением всех предписаний, обеспечивать бесперебойную поставку средств защиты. Помимо этого на ответственное лицо накладывается обязанность в проверке квалификации рабочих. При отсутствии таковой заключается договор со сторонней компанией на прохождение обучения. Учебный центр обязательно должен иметь лицензию. Большие предприятия могут создать отделение для обучения сотрудников, но только после получения разрешения.

Требования к подготовке:

учебный процесс должен проходить в течение месяца;

в конце обучения проводится экзамен;

профилактическая проверка необходима не реже одного раза в трехлетний период.

Юристы напоминают, что согласно действующему Постановлению Министерства труда и социальной защиты РФ №1/29 от 13.01.2013 года, руководству необходимо проверить сотрудников на знание правил охраны труда внеочередно.

Ответственность за нарушение приказа по соблюдению охраны труда

На внедрение нового приказа повлияла статистика. Указано, что более 35% сотрудников, занятых в строительной сфере, работают во вредных условиях с повышенным риском. Здесь стоит разобраться в классификации:

оптимальные условия подразумевают минимизацию вредного воздействия на человека;

допустимые условия труда это не приводящие к серьезным заболеваниям работы, позволяющие полностью восстановить здоровье к следующей рабочей смене;

вредные условия оказывают негативное воздействие на организм, при которых работник не успевает восстановиться к следующему рабочему дню. В этом случае требуется увеличение отпуска, выдача путевок в санаторно-курортные учреждения и пр.;

опасные условия труда нередко связаны с возможностью серьезного травматизма вплоть до летального исхода.

Специалист по охране труда должен проконтролировать не только квалификацию сотрудников и их подготовку, но и обеспечение должного уровня безопасности: предоставить СИЗ, специальную одежду, аптечку и другие санитарно-необходимые удобства. В случае невыполнения требований, уполномоченные органы могут выписать штраф юридическому или должностному лицу, приостановить деятельность компании или возбудить уголовное дело при причинении вреда одному или нескольким сотрудникам.

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