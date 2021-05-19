Обеспечение охраны труда в сфере строительства с 2021 года. Нововведения и ответственность

С января в силу вступил Приказ Министерства № 833н от 11.12.2020 года, который вводит новые требования по обеспечению мер безопасности работников для строительных организаций. Действие приказа распространяется не только на юридические лица, но и на частных предпринимателей. Классификация условий труда осталась без изменений, но подготовка специалистов по охране приобрела новый вид и стала жестче отслеживаться инспекцией.
Обозначенный выше приказ вступил в действие уже в январе, поэтому некоторые компании оказались не готовы к повышенным обязательствам. Разбор нововведений продолжается до сих пор, но разобраться в витиеватых формулировках не всегда просто. Для этого эксперты сократили список до необходимого минимума. Таким образом, приказ распространяется на следующие виды работ:
Срок действия нового указа пока обозначен до 31 декабря 2025 года, но, с большой долей вероятности, он будет продлен бессрочно. Работодатель обязан назначить ответственное лицо за соблюдение правил охраны труда. В случае отсутствия уполномоченного, вся ответственность возлагается на руководство.
Если оптимальные условия труда позволяют уполномоченному чувствовать себя уверенным в своей работе, то строительная отрасль сопряжена с постоянными рисками (строительство на высоте, монтажные работы и пр.). Отчасти это и стало основной причиной введения отдельного приказа. В основной части документа указано, что с января 2021 года компании могут нанимать сотрудников только после обучения.
Специалист по охране труда должен следить за выполнением всех предписаний, обеспечивать бесперебойную поставку средств защиты. Помимо этого на ответственное лицо накладывается обязанность в проверке квалификации рабочих. При отсутствии таковой заключается договор со сторонней компанией на прохождение обучения. Учебный центр обязательно должен иметь лицензию. Большие предприятия могут создать отделение для обучения сотрудников, но только после получения разрешения.
Требования к подготовке:
Юристы напоминают, что согласно действующему Постановлению Министерства труда и социальной защиты РФ №1/29 от 13.01.2013 года, руководству необходимо проверить сотрудников на знание правил охраны труда внеочередно.
На внедрение нового приказа повлияла статистика. Указано, что более 35% сотрудников, занятых в строительной сфере, работают во вредных условиях с повышенным риском. Здесь стоит разобраться в классификации:
Специалист по охране труда должен проконтролировать не только квалификацию сотрудников и их подготовку, но и обеспечение должного уровня безопасности: предоставить СИЗ, специальную одежду, аптечку и другие санитарно-необходимые удобства. В случае невыполнения требований, уполномоченные органы могут выписать штраф юридическому или должностному лицу, приостановить деятельность компании или возбудить уголовное дело при причинении вреда одному или нескольким сотрудникам.
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