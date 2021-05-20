Закупки, дороги, госпрограммы. Счетная палата нашла в Алтайском крае нарушений на 3 млрд рублей

Деньги Фото: pixabay.com

Счетная палата Алтайского края отчиталась о деятельности за 2020 год. Всего ей удалось проверить более 109 млрд рублей, из которых 105 млрд (или 96,2 %) – средства бюджетов всех уровней. Отчет опубликован на сайте АКЗС, депутаты рассмотрят его на сессии 27 мая.

Нарушения

Деньги счет любят. Барнаульская счетная палата обнаружила нарушений на 8,5 млрд рублей Новости 28.04.2021 14:25

Счетная палата выявила финансовых нарушений на 3,1 млрд рублей. Они касались:

формирования и исполнения бюджетов – 1,7 млрд рублей,

бухгалтерского учета – 487,5 млн рублей,

управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью – 644,5 млн рублей,

закупок – 253,5 млн рублей,

нецелевого использования бюджетных средств – 885,4 тысячи рублей.

Еще 519 млн рублей власти разных уровней потратили неэффективно.

Провинившиеся должны будут устранить выявленные факты на сумму 1,8 млрд рублей. Кстати, в прошлом году «отрабатывать» пришлось 1,4 млрд рублей.

А кто-то понес ответственность: фигурантами административных дел стало одно должностное и семь юридических лиц. Они выплатили штраф на общую сумму в 50,2 тысячи рублей. Деньги пошли в краевой бюджет. Еще 49 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Госзакупки

Что касается непосредственно закупок, то специалисты выявили только два нарушения закона при определении начальной цены контракта. По ним направлено 21 представление и шесть предписаний. Алтайская УФАС возбудила административные дела, двух должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Всего в 2020 году палата рассмотрела около 2,1 тысяч заявок на сумму 29,9 млрд рублей, по 533 из них специалисты высказали свои замечания. 65 заявок пришлось изменить, снизив начальную стоимость на общую сумму 72,4 млн рублей.

Стела «Алтайский край» Фото: «Бийский рабочий»

Районы

В муниципалитетах края выявили нарушений на 554,6 млн рублей и установили 11 фактов неэффективных трат из казны на 9,9 млн рублей.

«Дефекты» касались:

формирования и исполнения бюджета – 178 нарушений на общую сумму 386,1 млн рублей,

бухгалтерского учета и отчетности – 141 нарушение на 87,7 млн рублей,

управления и распоряжения муниципальной собственностью – 24 нарушения на 19,3 млн рублей,

закупочной деятельности – 24 нарушения на 61,5 млн рублей,

другие факты (восемь нарушений).

Счетная палата считает, что муниципалитетам края нужно улучшать процессы администрирования при сдаче в аренду муниципальной собственности, вести учет объектов муниципальной казны, следить за тем, как кто использует госимущество и активнее штрафовать нарушителей.

Кстати, при сдаче в аренду муниципальной собственности Счетная палата обнаружила множество нарушений. Они касались передачи госимущества в безвозмездное пользование и неотражения собственности в реестрах.

Отдельно в 2020 году палата проверила Змеиногорский, Усть-Калманский районы и Славгород, где в совокупности выявили несоответствий на 148,7 млн рублей. В 30 селах Калманского, Ельцовского, Советсткого, Троицкого и других районов обнаружили 191 нарушение на общую сумму 36,2 млн рублей.

Особое внимание Счетной палаты привлекла модульная котельная, построенная в Барнауле в 2012 году за 9,1 млн рублей. За нее отвечало алтайское министерство строительства и ЖКХ. Однако объект не использовали более восьми лет и пришел в негодность. Оборудование на 553,6 тысяч рублей было утрачено.

В 2017 году котельная перешла в собственность Первомайского района. Ее планировали разместить в селе Акулово, несмотря на то, что там уже есть газовая котельная.

«Администрацией Первомайского района с декабря 2017 года не предпринято мер по истребованию технической документации на модульную котельную, безвозмездно полученную из казны края, проведению инвентаризации оборудования, а также по перемещению котельной на территорию Первомайского района», – сказано в отчете ведомства.

Кроме того, два года администрация района предоставляла в Счетную палату недостоверную информацию.

Госпрограммы

Счетная палата уделила внимание и государственным программам (в их числе и национальные проекты). В 2020 году в регионе их было 28 на общую сумму 127 млрд рублей. Орган проверил документы по 23,8 млрд рублей и нашел 46 нарушений на 190,7 млн рублей и семь фактов неэффективных трат денег на 52,2 млн рублей.

Нарушения касались:

формирования и исполнения госпрограмм – 35 нарушений на общую сумму 180,6 млн рублей,

закупок – восемь нарушений на 9,5 млн рублей,

бухгалтерского учета и отчетности – два нарушения на 0,6 млн рублей).

В Счетной палате выделили и главные проблемы, с которым сталкиваются власти во время исполнения госпрограмм: плохая связь программ с целями развития края, дублирующие мероприятия, исправление плановых показателей и так далее.

Что касается конкретных нацпроектов, где выявили нарушения, то это, например, «Образование». А точнее региональный проект в его рамках – «Современная школа», которым занимался алтайский минобр. При его реализации ведомство нарушило бюджетное законодательство в сфере закупок. Министерство купило оборудование на 42 млн рублей. Однако приобретенная техника в образовательном процессе в 2019-2020 учебном году не использовалась.

Часть оборудования вообще не подходила под условия образовательных программ. Подобных случаев, кстати, было 14 по краю. Минобр потратил таким образом 483,7 тысяч рублей. А еще проверка установила 25 случаев приемки неподходящей техники (не соответствующей условиям контракта) на 8,6 млн рублей. Информация уже передана правоохранителям.

Вопросы были и к минздраву. Счетная палата установила, что медколледжи не выполнили план подготовки медиков, подведомственные учреждения минздрава не размещали информацию на официальном сайте, само ведомство неэффективно использовало внебюджетные деньги на содержание имущества, неустойка за несвоевременную поставку товаров не предъявлялась и так далее.

Дороги

Счетная палата проверила и 6,2 млрд рублей, выделенных на дорожное хозяйство. Эксперты выявили 111 нарушений на 319,8 млн рублей. Еще 10,3 млн рублей в ведомстве сочли неэффективной тратой.

Что касается нарушений, то они были связаны, например, с ложными данными. Семь муниципальных районов дали неверную информацию о протяженности дорог. В Заринском, Павловском и Родинском районе она на 6,6%, 31,9% и 35,3% превышала официальные показатели. В Славгороде, Мамонтовском и Мальменском районах в протяженность дорог местного значения включалась и протяженность тротуаров (92,6 км, 10,3 км и 6,8 км соответственно).

Ремонт дороги в Барнауле Фото: barnaul.org

В 23 муниципалитетах указанная длинна автодорог превышает официальную на 7 588 км.

Также анализ показал, что большинство унитарных предприятий региона обладают устаревшей дорожной техникой, а еще в крае нет одного подхода к нормативам затрат на капремонт дорог.

«По причине нереалистичности установленных нормативов объемы расходов, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований на дорожную деятельность, существенно отличаются от объемов расходов, рассчитанных в соответствии с утвержденными нормативами, как в меньшую, так и в большую сторону», – отметили в ведомстве.

По итогам проверок Счетная палата вынесла 110 представлений. На 1 мая 2021 года 49 из них уже снято с контроля.

Напомним, что ранее руководитель Счетной палаты Виктор Миненок на встрече со спикером АКЗС Александром Романенко говорил о том, что орган в 2020 году нашел нарушений на 3,6 млрд рублей при обращении бюджетов разных уровней. В 2019 году эта сумма составляла 6,6 млрд рублей. Миненок отметил, что это не хищения или грубые нарушения, а огрехи. Кроме того, в 2020 году барнаульская Счетная палата выявила нарушения не 8,5 млрд рублей.