«Мы не «впариваем», а работаем». Директор тюменской компании ответил на резкое письмо Канделаки алтайскому губернатору

Тина Канделаки Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki

Соучредитель тюменской компании «Регион Телеком» Александр Кондалов, который будет транслировать II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, ответил на претензии генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки по поводу проведения аукциона. И написал для нее открытое письмо, которое опубликовал altapress.ru.

Напомним, 18 мая в своем послании Канделаки заявила, что руководство Алтайского края заинтересовано и в то же время не заинтересовано в освещении соревнования на площадках «Матч ТВ». Что конкурсная документация была оформлена неверно, а тюменский конкурент «не способен обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира на сравнимом с «Матч ТВ» уровне».

Первым делом Кондалов поблагодарил Канделаки за ее письмо, в котором «столько грациозного хамства, гламурной издевки, непринужденной лжи». Так как после него он поверил в эгоцентризм и заносчивость некоторых москвичей.

Он заявил, что его компания уже более десяти лет транслирует крупные спортивные события: по биатлону, лыжным гонкам, дзюдо и футболу. А потому необходимый опыт, чтобы провести трансляцию Кубка мира по гребле, у сотрудников есть.

«Поверьте, Тина, мы в провинции нашей любимой «Рашки» не все «хаваем» и нам не все можно «впарить». Перед тем как открыто оскорблять сотрудников нашей фирмы, вы бы могли хотя бы кратко ознакомиться с нашей корпоративной историей. За нашими плечами освещение таких грандиозных событий как Мировое футбольное первенство. Мы освоили уникальные технологии подводных телекоммуникаций благодаря постоянному освещению международных военных соревнований. Кстати, освещение Кубка по гребле невозможно без подобных технологий. А здесь мы не видим конкурентов», – написал Кондалов.

Он также рассказал изданию, что раньше взаимоотношения «Матч ТВ» и «Регион Телеком» были партнерскими. Но в этот раз почему-то ситуация обернулась скандалом. При это Кондалов добавил, что не в обиде на Канделаки.

«Вы, наверное, не знаете, что был такой русский великий ученый Ломоносов. Давно жил, еще в докабриолетную эпоху. Тем более, вы не помните его слов о том, что сила России будет прирастать регионами. Прежде всего сибирскими. А мы в провинции помним это напутствие. Поэтому и стремимся работать не хуже, чем наши столичные коллеги. А иногда и лучше! Только не обижайтесь за это, Тина. Мы не «впариваем», мы просто работаем», – подытожил Александр Кондалов.

Ранее в правительстве Алтайского края заявили, что аукцион по организации трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле провели в соответствии с законом. И что «Матч ТВ» уступил победу по объективным причинам. Более того,18 мая прошло заседание антимонопольной комиссии, по решению которой жалобу телеканала отклонили.