Приватизация принесла Алтайскому краю почти 200 млн рублей в 2020 году. Планы на 2021 год намного скромнее

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В 2020 году власти Алтайского края продали имущества на 199,3 млн рублей, перевыполнив план приватизации на год почти на два миллиона. Однако в регионе осталось немало объектов, которые передать в частные руки пока не удалось, а также добавилось новое. Такие данные содержатся в отчете, который будет представлен на сессии краевого парламента 27 мая.

В план приватизации на 2020 год входили:

10 пакетов акций хозяйственных обществ, в том числе семь пакетов акций типографий.

АО «Модест», приватизация которого в свое время вызвала множество споров. Кроме того, бывшего директора предприятия осудили за взятки.

АО «Агрофирма «Цветы Алтая».

АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» («Китайский рынок» в Барнауле).

Унитарное предприятие АКГУП «Бийское», занимающееся животноводством.

65 объектов недвижимости.

За 64 миллиона рублей были проданы 100% акций «Модеста». Пакет акций «Цветов Алтая» (его выставляли на продажу три раза) ушел за 21,36 млн рублей. Остальные указанные предприятия не продали.

Из 65 объектов недвижимости реализовать удалось только 41. Их продажа принесла краевому бюджету 114 миллионов. Однако из этой суммы большую часть – 109,7 миллионов – составили средства, вырученные при продаже имущества барнаульского элеватора.

Проданы также два здания в краевой столице, находящиеся на пересечении улиц Мало-Тобольской и проспекта Социалистического и относящиеся к объектам культурного наследия. Они принесли бюджету 7,4 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году власти приняли решение передать часть госимущества в уставной капитал компаниям «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» и «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Первым в счет оплаты доли края уже в 2021 году достанутся сооружения электроэнергетики, трансформаторная подстанция, объекты энергетического хозяйства особой экономической зоны, проектная документация, а также трансформаторная подстанция с земельным участком в Суетском районе и ЛЭП в Тальменском районе. Рыночная стоимость упомянутого имущества оценивается в 368,9 млн.

«Бирюзовая Катунь» получит 21 объект капстроительства вместе с 15-ю земельными участками, где они находятся, а также вазы из ревневской яшмы. Общая стоимость имущества – 925,7 млн рублей

Приватизация типографий перешла в план на 2021-2023 годы год. К ним добавились пять помещений, 14 зданий и 10 земельных участков где они расположены.

Осталось в плане и другое имущество, которое не удалось продать в 2020 году. Это все то же АКГУП «Бийское», микродоли 0,0000033 % уставного капитала ПАО «Россети Сибирь», 5,1% акций «Бийского аэропорта» и 100% акций «Торгово-производственного комплекса Алтайского края».

В 2021 году краевые власти планируют получить не менее 112 миллионов рублей за счет приватизации. В 2022 и 2023 годах выручка также не должна стать меньше этой суммы.

Проект прогнозного плана приватизации в Алтайском крае утвердили 31 марта в ходе заседания правительства. На 1 января 2021 года в собственности Алтайского края находилось имущество 21 краевого государственного унитарного предприятия и 45 хозяйственных обществ (из них 33 – с долей 100%).

А вот АО «Бийский автовокзал» так и не попало в прогнозный план. У местных властей и общественности возникли опасения, что на месте автовокзала сделают торговый центра, а транспортная инфраструктура города после продажи пострадает. Поэтому вопрос приватизации автовокзала поставили на паузу.