Сильный ветер повредил психоневрологический интернат в алтайском селе

Тальменский психоневрологический интернат Фото: inttalm.ru

Вечером во вторник, 18 мая, сильный ветер обрушил деревья на строения Тальменского психоневрологического интерната. Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

«В 19.30 в результате порыва ветра была повреждена кровля гаража и подстанции дизель-генераторной установки в Тальменском психоневрологическом интернате. Общая площадь повреждения – 180 кв.м», – уточнили в кабмине.

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Никто не пострадал. ЧП не повлияло на функционирование учреждений. Угрозы для проживающих нет

Об этой ситуации губернатору Виктору Томенко доложили на заседании правительства.

Сейчас там готовят смету, чтобы понять грядущие траты на восстановление объектов.

Добавим, что ураганный ветер принес разрушения и в других населенных пунктах региона. Например, в самой Тальменке упавшие деревья перегородили дорогу. В Бийске вырванные деревья повредили линии электропередачи и крышу одного из многоквартирных домов. В Тальменском, Солонешенском, Косихинском и Чарышском районах прошел град.