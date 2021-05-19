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Сильный ветер повредил психоневрологический интернат в алтайском селе

Новости
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Тальменский психоневрологический интернат
Тальменский психоневрологический интернатФото: inttalm.ru

Вечером во вторник, 18 мая, сильный ветер обрушил деревья на строения Тальменского психоневрологического интерната. Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

«В 19.30 в результате порыва ветра была повреждена кровля гаража и подстанции дизель-генераторной установки в Тальменском психоневрологическом интернате. Общая площадь повреждения – 180 кв.м», – уточнили в кабмине.

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Об этой ситуации губернатору Виктору Томенко доложили на заседании правительства.

Сейчас там готовят смету, чтобы понять грядущие траты на восстановление объектов.

Добавим, что ураганный ветер принес разрушения и в других населенных пунктах региона. Например, в самой Тальменке упавшие деревья перегородили дорогу. В Бийске вырванные деревья повредили линии электропередачи и крышу одного из многоквартирных домов. В Тальменском, Солонешенском, Косихинском и Чарышском районах прошел град.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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