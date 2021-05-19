Алтайский сенатор рассказал о смягчении требований к созданию приютов для животных

Собаки Фото: pixabay.com

Парламент России рассматривает поправки в закон, которые упростят правила создания приютов для животных. Об этом рассказал сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

Речь о отмене требования открывать «дом» для кошек и собак только в отдельно стоящем здании. Эту поправку в закон уже поддержали члены комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«С 1 января 2020 года владельцы даже небольших приютов для содержания кошек или собак мелких пород должны были фактически построить, купить или арендовать отдельно стоящее здание или сооружение специального назначения», ­– напомнил зампред комитета Сергей Белоусов.

Большинство существующих приютов были в нежилых и специально оборудованных этого помещениях. Но не отдельно стоящих.

И у многих для этого не хватило денег и времени (только оформление аренды здания или участка занимает не менее года).

По словам Белоусова, поправки позволят оборудовать приюты в помещениях, которые являются частью зданий. Что защитит их от закрытия.

Напомним, что проблема с созданием приютов остро стоит не только из-за ограничений по зданию. Во многих районах Алтайского края просто некому заниматься этой работой.