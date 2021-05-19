Алтайский сенатор рассказал о смягчении требований к созданию приютов для животных

Парламент России рассматривает поправки в закон, которые упростят правила создания приютов для животных. Об этом рассказал сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.
Речь о отмене требования открывать «дом» для кошек и собак только в отдельно стоящем здании. Эту поправку в закон уже поддержали члены комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
«С 1 января 2020 года владельцы даже небольших приютов для содержания кошек или собак мелких пород должны были фактически построить, купить или арендовать отдельно стоящее здание или сооружение специального назначения», – напомнил зампред комитета Сергей Белоусов.
Большинство существующих приютов были в нежилых и специально оборудованных этого помещениях. Но не отдельно стоящих.
И у многих для этого не хватило денег и времени (только оформление аренды здания или участка занимает не менее года).
По словам Белоусова, поправки позволят оборудовать приюты в помещениях, которые являются частью зданий. Что защитит их от закрытия.
Напомним, что проблема с созданием приютов остро стоит не только из-за ограничений по зданию. Во многих районах Алтайского края просто некому заниматься этой работой.
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