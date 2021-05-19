Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости

Сбер

Сбер вновь стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу компании BCG (2021 Value Creators Ranking). По этому показателю банк занял 50-е место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний планеты.

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Это уже 23-й рейтинг Value Creators, который ежегодно оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, в данном случае – за период 2016–2020 годов. Для его составления BCG проанализировала TSR порядка 2400 компаний по всему миру. Рейтинг подготовлен для 33 отраслей. В топ-50 вошли крупнейшие и наиболее эффективные с точки зрения формирования акционерной стоимости компании.

TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за данный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR – это средний TSR компании за пятилетний период (2016 –2020 годы), проанализированный BCG в 2021 году.

Как отметили в BCG, потрясения, вызванные пандемией COVID-19, увеличили существовавшие и ранее разрывы между лидерами и отстающими в различных отраслях и регионах в рейтинге, доминирующую роль в котором снова играют американские компании. В рейтинге 2021 года их доля непропорционально велика как среди наиболее результативных компаний мира (41%), так и среди лидеров отдельных отраслей по TSR (37%).

При этом пандемия не смогла подорвать динамику рынка капитала, которая оставалась благоприятной большую часть предыдущего десятилетия. В исследованной BCG выборке среднегодовой TSR за предшествующие пять лет составил 10,3%, в то время как годом ранее этот показатель составлял 9,6%. 2020 год также помог подчеркнуть новые тренды, которые намечались в последние годы.

По мнению BCG Сбер занял первое место, потому что активно занимался внедрением цифровых решений и прошел кризис прошлого ковидного года в своей работе более уверенно, чем конкуренты, в том числе среди мировых лидеров в своей отрасли.