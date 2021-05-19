Алтайский край показал уверенный рост сбора налогов в 2021 году

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37,4 млрд рублей налоговых платежей и других доходов собрали в Алтайском крае за январь-март 2021 года. Это на 5,4 млрд (или 16,7%) больше уровня аналогичного периода 2020-го. Об этом во время заседания правительства региона 19 мая рассказал руководитель краевого управления ФНС Юрий Куриленко.

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Из общей суммы поступлений 25 млрд – налоги и сборы, 12 млрд – страховые взносы. По словам Куриленко, большая часть налоговых поступлений формирует доходы консолидированного бюджета (включает краевой и местные бюджеты) региона – 16 млрд рублей или 64% (их них ¾ доходы краевого бюджета и четверть – местные бюджеты). В первом квартале 2021-го регион собрал для федеральной казны на 39% больше, чем годом ранее, в краевой – на 21%, а в бюджеты городов и районов – на 19%.

У министра финансов Алтайского края Данила Ситникова были несколько иные расклады (налоговая не считает акцизы от продажи крепкого алкоголя, а минфин считает). Он рассказал, что доходы консолидированного бюджета за первый квартал 2021 года составили 34,4 млрд рублей. Из них 18,8 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы. И это на 20% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Расходы за январь-март составили 33,2 млрд рублей (на 23% больше). Из них 27,8 млрд рублей ушло на финансирование отраслей социальной сферы (а это 84% от расходной части).

Если говорить непосредственно про краевой бюджет (без учета местных), то доходы за три месяца года составили 29,8 млрд рублей. Из них 15,2 млрд рублей – налоговые и неналоговые (а это больше на 20%, чем годом ранее), а 14,5 млрд рублей – поступления из федерального бюджета (что тоже больше, но только на 19%). Расходная часть краевого бюджета составила 29,3 млрд рублей, или 127% к аналогичному периоду прошлого года.

Рост доходов связывают с увеличением поступлений по ряду налогов и изменением ставок зачисления акцизов в краевой бюджет.

«Положительная динамика по налогу на прибыль обусловлена увеличением поступлений из сферы промышленного производства. А это достаточно широкий спектр компаний. Рост по НДФЛ связан с сокращением сумм возвратов на расчетный счет налогоплательщиков. Что касается налога на имущество организаций, то здесь положительная динамика сложилась за счет поступлений по причине роста кадастровой стоимости объектов по отдельным плательщикам. А по «упрощенке» рост произошел из-за увеличения числа плательщиков после отмены ЕНВД», – пояснил Куриленко.

Напомним, в 2020 году в Алтайском крае собрали 149 млрд налогов, что на 6% больше, чем в 2019-м. В феврале 2021 года были внесены изменения в закон о краевом бюджете. С учетом профицита 2020 года его расходную часть дополнительно увеличили на 9,8 млрд рублей.