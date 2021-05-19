В Алтайском крае за последние сутки выявили 66 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные на 19 мая приводит оперштаб региона.
Это самая высокая цифра за последние четыре дня. Накануне в регионе зафиксировали 65 новых случаев. 17 мая их было 63, а 16 мая выявили 60 заболевших.
Кроме того, скончались еще восемь человек с подтвержденным коронавирусом, из них у семерых причиной смерти стал сам вирус. Выздоровели 66 человек.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составило 50,9 тыс. человек. Справились с болезнью 45,8 тысяч жителей региона, скончались 3,1 тысячи заразившихся.
В инфекционных госпиталях находятся 568 пациентов с подтвержденным диагнозом, а также 167 человек с вирусной пневмонией. 154 человека тяжело больны, 59 подключены к аппаратам ИВЛ. В крае остается 317 резервных коек в инфекционных госпиталях.
Продолжается и вакцинация от коронавирусной инфекции. На 19 мая полностью привиты 176,1 тыс. жителей региона, а 45,9 тыс. получили первый укол.
Получить прививку от коронавируса можно до четырех часов дня