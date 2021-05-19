Ремонты еще четырех участков тепловых сетей начались в Барнаул

Ремонт теплосетей в Барнауле Фото: СГК

Попова, Деповская, Германа Титова и малый Павловский тракт – на этих улицах Сибирская генерирующая компания в середине мая начала работы по обновлению трубопроводов.

СГК подключит в теплоснабжению пять новых жилых домов в Барнауле Новости 13.05.2021 10:33

Так, на Попова ремонт идет ближе к улице Трактовая, в районе здания №181. Сначала там заменят вертикальную часть компенсатора, это позволит усилить сопротивление деформации при перепаде температуры воды. Затем обновят несущие конструкции вертикального компенсатора и трубопроводов в канале. На этом участке демонтируют 275,2 метра старых коммуникаций.

Работы на Деповской (в районе перекрестка с проспектом Строителей) предполагают замену 427 метров магистральной тепловой сети диаметром 700 мм. Для этого пришлось ограничить движение транспорта. Так, до 22 часов 3 июня был полностью закрыт проезд в районе дома №26 по Деповской и половина дороги у дома №8 на Строителей.

С 22 часов 4 июня до 8 утра 7 июля ограничения будут уже на половине проезжей части четной и нечетной сторон проспекта Строителей в районе домов №8 и №9. Там демонтируют трамвайные линии.

Ограничения на половине проезжей части у дома №9 на Строителей будет в 8 по 23 июня. А с 15 июня по 15 июля – частично на дороге по Деповской от дома №21 до детской горбольницы №1.

Ремонт уже начался и районе малого Павловского тракта (рядом с пересечением Павловского тракта и Попова). У дома №269 капитально отремонтируют магистральную тепловую сеть диаметром 1000 мм, заменят 178 метров теплосетей. Движение по участку будет закрыто.

На Титова (в районе сквера им. Германа Титова и сквера Химиков) будут реконструировать внутриквартальную теплосеть, там заменят 697 метров сетей. Ограничений для движения транспорта не будет.