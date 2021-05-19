Пенсионер – он и в городе пенсионер. Алтайские труженики села будут получать надбавку к пенсии даже после переезда

Пенсионер Фото: pixabay.com

18 мая Государственная дума в третьем чтении приняла закон, позволяющий пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет, сохранить положенные за это надбавки к пенсии и после переезда в город. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского краевого Законодательного собрания.

Доплата в размере 25% от страховой пенсии за сельский труд действует с 2019 года. Однако раньше ее получали только граждане, которые и по выходу на пенсию оставались в селе. Теперь это ограничение устранено.

К принятию закона приложил руку и парламент Алтайского края. Инициативу о том, что выплата должна сохраняться и для тех пенсионеров, кто решил перебраться в город, краевое Заксобрание направило в Совет Законодателей при Федеральном Собрании еще в мае 2019 года. Тогда эту идею поддержали все четыре фракции краевого парламента: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Но Госдума предложение отклонила. А в октябре 2020 краевые парламентарии еще раз обратились с этим предложением в федеральный парламент.

«Для Алтайского края данные изменения очень важны, так как более 40% жителей в крае проживает в сельской местности. Эта тема постоянно поднималась на встречах с избирателями, на личных приемах», – оценила пенсионные изменения председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

В Алтайском крае на 25 сентября 2020 года надбавку получал 35791 пенсионер. А всего в стране, по данным краевого парламента, более 840 тысяч. Еще 346 тысяч пенсионеров могли претендовать на надбавку, но не получали ее из-за ограничений закона.