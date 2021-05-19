Правильные пчелы и правильные депутаты. Алтайский парламент ужесточит требования к использованию агрохимикатов

Пчела Фото: pixabay.com

Депутаты Алтайского края рассмотрят поправки к закону о пчеловодстве, которые должны защитить насекомых от массовый гибели из-за пестицидов, подобно происходившему в регионе в 2019 и 2020 годах. Этот вопрос они обсудят на сессии АКЗС 27 мая.

Сельхозпроизводители должны будут сообщать пчеловодам чем, как и когда собираются обрабатывать свои поля, и когда пчел, ради их же блага, необходимо будет изолировать в ульях.

Кроме того, в законе о пчеловодстве появится еще несколько технических ограничений. Например, в 25 километрах от местонахождения племенных репродукторов, то есть организаций, разводящих определенные породы пчел, нельзя будет разводить другие их виды. Ранее размер защитной зоны был меньше: 15 километров.

Поправки предложил парламентский комитет по аграрной политике и природопользованию. Изменения в законодательство края призваны привести его в соответствие с федеральным законом «О пчеловодстве в Российской Федерации», а значит, критики от народных избранников ждать не стоит, и в первом чтении он будет рассмотрен без нареканий.

Основной причиной для принятия изменений в федеральный закон о пчеловодстве стали случаи массовой гибели этих насекомых из-за отравления аграрными химикатами. В Алтайском крае они тоже происходили. Например, в 2020 году пчелы отравились пестицидами в Косихинском, Троицком, Мамонтовском и Тюменцевском районах, а чуть позднее и в Шипуновском. В 2019 году насекомые по этой же причине гибли в Советском Красногорском, Зональном, Поспелихинском, Алейском и Смоленском районах.