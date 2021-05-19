Алтайские власти ответили на претензии Тины Канделаки по поводу трансляции II этапа Кубка мира по гребле

Гребной канал Барнаула Фото: barnaul.org

Аукцион на проведение телевизионной трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле был проведен в соответствии с законом, а «Матч ТВ» уступил победу по объективным причинам. Так в пресс-службе правительства Алтайского края прокомментировали открытое письмо генпродюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки губернатору Виктору Томенко, которая оказалась недовольна тем, что победила компания «Регион Телеком» из Тюмени, пишет «Банкфакс».

В письме Канделаки высказала претензии к конкурсу на организацию трансляции соревнований. По ее словам, в техническом задании отсутствовали требования к охвату и информационному освещению. И якобы конкурсная документация была изначально оформлена неверно.

Компания ООО «Регион Телеком» (Тюмень) предложила цену на 0,68 % ниже, чем была у «Матч ТВ». И выиграла. Но мнению Канделаки, этот конкурент «заведомо неспособен обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира на сравнимом с «Матч ТВ» уровне». И добавила, что их телеканал заранее обращался к министру спорта региона Алексею Перфильеву, и сейчас оспаривает итоги конкурса в ФАС.

Канделаки считает, что сложилась уникальная ситуация, при которой руководство Алтайского края заинтересовано и в то же время не заинтересовано в освещении этапа Кубка мира на телеканале и цифровых площадках «Матч ТВ».

«Ничем иным бездействие ваших подчиненных я объяснить не могу. А сейчас, уважаемый господин Томенко, вы тратите свою энергию на отправку жалоб с указанием меня в качестве виновницы сложившейся ситуации. Но это не страшно: я привыкла к тому, что умные, смелые и талантливые мужчины часто жалуются на меня в разные высокие инстанции. Я же предпочитаю к таким мужчинам обращаться лично и открыто. Прежде чем жаловаться, не пожалейте своего драгоценного времени, позвоните мне лично и спросите: что же пошло не так в коммуникации между вашим министром и телеканалом «Матч ТВ»? Вы наверняка услышите пусть неприятную, но правду, которая станет хорошим инструментом для управления собственными сотрудниками. Своей ретивостью, вседозволенностью и желанием угодить они ставят своего начальника в глупое положение», – заявила Тина Канделаки.

После этого в пресс-службе правительства региона заявили, что аукцион был проведен в соответствии со всеми требованиями законодательства. И что 18 мая прошло заседание антимонопольной комиссии, по решению которой жалоба «Матч ТВ» была отклонена.

Напомним, с 20 по 23 мая в Барнауле II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сюда приедут около 300 спортсменов из 55 стран. Проведет спортивное событие будет известный комментатор Дмитрий Губерниев.