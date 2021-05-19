Алтайский министр спорта Перфильев пообещал, что в Барнауле не будет транспортных проблем во время Кубка мира по гребле

Алексей Перфильев Фото: Олег Укладов

600 млн рублей потратили власти на подготовку второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Новости 19.05.2021 9:01

На время второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ власти Алтайского края не будут менять схему движения общественного транспорта в Барнауле. Он будет ходить, как и раньше. Автобусы не будут «перекидывать» со своих маршрутов на Гребной канал, о чем раньше тревожились барнаульцы. Об этом сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на пресс-конференции 18 мая.

Пробок масштабные соревнования тоже не создадут, пообещал Перфильев. Во-первых, зрители поедут на состязания с Речного вокзала. Для них будут ходить специальные шаттлы туда и обратно с 7:30 утра и до 20 часов вечера. По его словам, транспорт до канала будет ходить так часто (каждые 8-10 минут, всего 68 рейсов в день), что поток людей равномерно распределится по ним. Автобус бесплатный для всех, у кого есть билет на Кубок. Расписание можно посмотреть здесь. Однако о потоках болельщиков до Речного вокзала, Перфильев не сказал.

Кстати, помимо автобусов у зрителей будет и еще одна возможность добраться до места стартов. Речь идет об электричке, которая будет ходить от Железнодорожного вокзала Барнаула. Здесь проезд будет платным. Расписание организаторы тоже уже опубликовали.

А вот личные автомобили не допустят до Гребного канала, поэтому ожидается, что транспортного коллапса не будет.

«Мы не видим здесь пересечения потоков. Пересечения по Старому мосту нет, потому что он начинает работать только с октября. Доставка по железнодорожным путям автономная. Автобусов с достатком. Тем не менее, есть еще возможность для подстраховки в те периоды, когда будет нагрузка», – отметил Перфильев.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. На состязаниях будут разыгрываться шесть путевок на токийскую Олимпиаду 2021 года. Мероприятия посетит министр спорта России Олег Матыцын, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Кроме того, Кубок мира посетят министры спорта всех регионов Сибири, на мероприятие может приехать председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, будут депутаты Госдумы (экс-хоккеист Вячеслав Фетисов, Борис Пайкин, а также Александр Прокопьев и другие алтайские госдумцы).