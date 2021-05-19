Отмена дня тишины и увеличение трат. Алтайские депутаты внесут серьезные правки в закон о выборах

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег Укладов

Депутаты парламента Алтайского края рассмотрят поправки к региональному выборному законодательству, которые должны будут привести его в соответствие с федеральным. Об этом сказано в повестке сессии краевого Заксобрания, запланированной на 27 мая 2021 года.

Не надо стесняться. Кандидаты-иноагенты должны будут рассказывать о своем статусе на выборах Новости 27.04.2021 12:50

Поправки выдвинул правовой комитет АКЗС. В основном изменения в законе коснутся борьбы с злокозненными иноагентами и незаконной агитацией.

Так, например, теперь краевой избирком сможет обращаться в Роскомнадзор при появлении в интернете незаконной агитации за или против того или иного кандидата. Материалы, размещенные в сети, теперь официально признаются агитацией. Их размещение должно оплачиваться с избирательного счета, и соответствовать абсолютно тем же условиям, что и изготовление любой другой агитации.

Что касается иноагентов, то их ждет много неприятных новостей. Такой выдвиженец должен будет рассказывать о своем статусе везде, где только можно: в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, агитационных материалах, на информационном стенде на избирательном участке и в устных выступлениях. Другие кандидаты от партии, выдвинувшей иноагента также должны будут рассказывать об этом факте во время совместных мероприятий. Если «иностранец» захочет пожертвовать деньги какому-то кандидату, то и здесь он должен будет указать свой статус.

Также, в случае многодневного голосования, отменяется день тишины. Официально прекратить агитацию участники выборов должны будут ровно в полночь первого дня голосования по местному времени.

А еще будет увеличен предельный размер избирательных фондов (то есть суммы, которую может потратить участник выборов на агитацию). Например, для голосования в краевой парламент для партии он вырос с 40 до 120 млн рублей. Для кандидатов лимит хотят увеличить с 2 до 6 млн рублей. Кроме того, процент собственных денег партии, которые могут войти в фонд, теперь является неограниченным. Максимальный процент пожертвований в копилке тоже увеличен: 20% от размера фонда для юрлиц и 3,5% для граждан от предельной суммы.

Еще одним важным изменением станет то, что Центризбирком теперь получит больше влияния в регионе и сможет отзывать назначенных по своему предложению членов алтайского избиркома.

Изменения будут приняты со стопроцентной вероятностью, так как призваны лишь привести законодательство Алтайского края к федеральному стандарту. А значит, выборы в 2021 году пройдут уже по новым правилам.

Напомним, что в Единый день голосования страна будет избирать депутатов Государственной думы, а также некоторых региональных парламентов. Жителям Алтайского края предстоит определить новый созыв краевого Законодательного собрания.