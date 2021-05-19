600 млн рублей потратили власти на подготовку второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Пресс-конференция по подготовке второго этапа Кубка мира по гребле Фото: Олег Укладов

На проведение второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ власти Алтайского края потратили 600 млн рублей. Об этом рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на пресс-конференции 18 мая, посвященной главному в регионе спортивному событию 2021 года.

Чиновники закупили 300 лодок за 150 млн рублей, на инфраструктуру потратили более 300 млн рублей, а на проведение мероприятия – 100 млн. Еще 50 млн вложил бизнес. Причем 400 млн – это средства краевого бюджета, а 200 млн рублей – помощь бизнеса и федерального центра.

Организаторы отметили, что созданная инфраструктура сохранится, люди смогут ей пользоваться в дальнейшем. Здесь будут проходить другие соревнования, также власти планируют сделать канал местом для отдыха.

И затраты уже начали окупаться. Так, организаторы сообщили, что продано уже более 13 тысяч билетов, причем на выходные уже все разобрано. Алексей Перфильев отмечает, что подавляющее большинство желающих побывать на мероприятии – жители Барнаула.

Всего во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ будет участвовать 300 спортсменов (кстати, еще несколько дней назад официально ожидали более 440 спортсменов, но, видимо, не все добрались) из 55 стран (участники из Австралии и Новой Зеландии не смогли прилететь на старты). Вместе со спортсменами в столицу Алтайского края прибыло 20 сопровождающих. Все они уже находятся в городе.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет отбором на Олимпиаду 2021 года в Токио. На соревнованиях разыграют шесть лицензий и 38 комплектов наград. Первый этап прошел в городе венгерском городе Сегал.