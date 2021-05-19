Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Как пройдет и что интересного ждет зрителей

Гребной канал Барнаула Фото: barnaul.org

20 мая в Барнауле стартует II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. 20 тысяч зрителей, сотни иностранных спортсменов и именитые гости. Спортивное событие такого широкого уровня еще не проводили в Алтайском крае. Оно не только даст «путевку» странам на участие в олимпиаде в Токио-2021, но и положительно скажется на развитии туризма в регионе, считают власти. Что известно о соревнованиях, какие VIP-персоны приедут в Барнаул и чем краевая столица будут удивлять гостей? Обо всем этом читайте в обзоре «Политсибру».

Когда пройдет этап Кубка мира?

Он продлится четыре дня – с 20 по 23 мая включительно. В первый день спортсменам предстоит пройти олимпийскую квалификацию. 21 мая в 13:00 состоится официальная церемония открытия и разыграют шесть олимпийских лицензий. 22 и 23 мая – заезды Кубка мира. Закрытие соревнований пройдет в воскресенье, в 14:00.

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Что это за соревнования и причем тут Барнаул?

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ состоит из двух этапов. Первый недавно прошел в Венгрии в городе Сегед. А вот второй решили организовать в России, в столице Алтайского края (причем за это право Барнаул конкурировал с пятью городами Западной Европы и победил).

Во время подготовки к Кубку усовершенствовали барнаульский гребной канал (он отвечает всем требованиям международных соревнований). Именно здесь пройдет финальный квалификационный турнир, на котором разыграют лицензии («путевки») на Олимпиаду в Токио. Ради этого сюда приедут примерно 300 спортсменов из 55 стран. Всего же, по прогнозам организаторов, эту площадку посетят около 20 тысяч зрителей.

Что интересного будет в программе?

Организаторы подготовили много развлечений для зрителей. На территории гребного канала планируют разместить фуд-корт и шопинг-зону, где можно будет купить сувениры и уникальную продукцию алтайских производителей.

Кроме того, гости смогут стать участниками розыгрыша трех автомобилей, квартиры и других призов. Чтобы в нем поучаствовать, нужно будет купить товар в одном из семи павильонов с надписью «Товары розыгрыша» на сумму не менее 500 рублей. Написать на обратной стороне чека имя и номер телефона и опустить этот листок в прозрачный куб, сообщает «Алтайский спорт». В течение спортивной программы организаторы будут устраивать паузы и разыгрывать подарки. И так все четыре дня.

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А за пределами гребного канала мероприятия будут?

Да. В период Кубка мира в Барнауле организуют несколько тематических площадок, рассказал начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых.

На пешеходной улице Мало-Тобольской 20-23 мая будет работать ярмарка в экостиле. Здесь можно будет купить изделия ремесленников и полезную алтайскую продукцию местных компаний.

На «барнаульском Арбате» установят большой экран и сцену, организуют кинотеатр под открытым небом, оборудуют площадки для музыкантов, проведут мастер-классы.

Также в дни турнира по исторической части Барнаула организуют ежедневные пешеходные экскурсии на русском и английском языках за 200 рублей. Алтайские туркомпании разработали для гостей туры не только по городу, но и короткие поездки по Алтаю.

На время проведения Кубка мира выпала культурная акция «Ночь музеев», которая пройдет 22 мая. Поэтому в этот день можно будет попасть на бесплатные экскурсии по старинным улицам города (подробности тут).

Кто из известных гостей приедет в Барнаул?

Власти пригласили многих VIP-персон на соревнования. Однако пока не все подтвердили свой визит.

Комментировать второй этап Кубка мира будет спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Посмотреть соревнования приедут министр спорта РФ Олег Матыцин и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Также Барнаул посетят министры спорта регионов Сибири. Возможно, будут депутаты Госдумы Борис Пайкин и Вячеслав Фетисов, и точно будут Александр Прокопьев и другие алтайские госдумцы.

Хочу посмотреть. Куда ехать?

Соревнования пройдут на барнаульском Гребном канале. Он находится в 8 км от центра города, на другом берегу Оби.

Добраться туда можно на автобусах, которые будут ходить от остановки «Малая Олонская» (от Речного вокзала) с 7:30 до 20:00. Предъявите билет на Кубок мира, и вас провезут бесплатно. Организаторы говорят, что на каждый день запланировано по 68 рейсов.

Также от станции «Барнаул» на железнодорожном вокзале (площадь Победы, 10) будут ходить электрички. На время соревнований власти даже специально организовали остановку на Гребном канале, из-за чего на пару минут скорректируется время отправления поездов (точное время здесь). Проезд выйдет в 10-20 рублей. Купить билеты можно в пригородных кассах на вокзале.

А вот добраться до места на личном транспорте не получится – доступ для авто будет закрыт.

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А билеты еще купить можно? Сколько они стоят?

Можно, но нужно поспешить. По словам министра спорта региона Алексея Перфильева, уже продали 13,5 тысяч билетов, а на выходные осталось очень мало свободных мест.

Цены, кстати, довольно демократичные. Билет на трибуну выйдет в 200 рублей, а на набережную гребного канала – 100 рублей. Дети до семи лет могут пройти бесплатно. Но обратите внимание: один билет действует только в течение дня. Поэтому если планируете посещать соревнования три дня, то нужно будет взять три билета.

Сделать это можно даже на сайте Kassy.ru. Либо в офлайн-кассах, которые находятся в торговых центрах «Европа», «Пионер», «Бум», «Весна» и гипермаркете «Лента» на улице Власихинской (здесь за покупку билет с вас возьмут 5% сервисного сбора). В дни Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ приобрести билеты можно будет и на Речном вокзале.