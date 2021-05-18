«Никто не собирается выселять собственников»: барнаульские единороссы выяснили, какие изменения предлагают внести в ПЗЗ

Заседание по изменениям Правила землепользования и застройки Барнаула Фото: Андрей Чурилов/«Вечерний Барнаул»

Одну из главных тем последних недель – изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки Барнаула – обсудили на круглом столе, организованном Барнаульским местным отделением партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие руководители городской администрации, председатели территориальных общественных самоуправлений всех районов Барнаула, архитекторы, члены Общественной палаты города, а также депутаты Барнаульской гордумы: Галина Буевич, Дмитрий Абалымов, Дмитрий Ильиных, Александр Локтев, Иван Нифонтов, Евгений Носенко, Иван Огнев, Вячеслав Перерядов, Юрий Ряполов и Сергей Струченко. Модератором круглого стола выступил заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев.

Как отметили участники совещания, вопросы градостроительства на сегодняшний день вызывают пристальное внимание горожан. Но эта тема не простая и людям сложно разобраться во всех вопросах. Поэтому они транслируют их власти.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев сообщил, что предложенные комитетом поправки в действующие Правила вызваны приведением документа в соответствие с федеральным законодательством. По его словам, только с момента принятия последних изменений в Правила вышло четыре федеральных закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Также поправки документы основаны на предложениях физических и юридических лиц, органов государственной власти, городских депутатов.

«Правоотношения, возникшие до внесения изменений, сохраняются. Если земельный участок оформлен на праве собственности с видом разрешенного использования для индивидуальной жилой застройки, то собственник земельного участка может осуществлять и реконструкцию, и строительство индивидуального жилого дома. Если собственнику дома предстоит процедура оформления земельного участка, то это также возможно при соблюдении предусмотренных законодательством процедур», – отметил Антон Воробьев.

Заседание по изменениям Правила землепользования и застройки Барнаула Фото: Андрей Чурилов/«Вечерний Барнаул»

«Единая Россия» обсудила с общественниками и депутатами реализацию инициативных проектов через ТОСы Новости 23.03.2021 17:01

Он также сообщил, что массовых обращений в комитете от собственников земельных участков частного сектора не поступало.

«Согласно Конституции России, своим имуществом распоряжается собственник и никто другой. Необходимо активнее работать с жителями, больше разъяснять эти вопросы, не давать поводов для манипуляций», – подчеркнул Юрий Еремеев.

Свое мнение по этому поводу высказал и член Общественной палаты города Валид Газиев.

«Сегодня строительные компании финансово не готовы массово расселять частный сектор из-за цены, которую запрашивают жители этих территорий. Поэтому ни один застройщик выкупать и расселять, тем более насильно, не будет», – сказал он.

Однако участники обсуждения обратили внимание на проблему недобросовестных застройщиков. На это указал глава исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

«Есть нормальные, ответственные строители, которые возводят и благоустраивают большие кварталы, а есть те, кто строит «фантомные дома», когда на месте где должен быть коттедж вырастает трехэтажный дом. Такие факты, к сожалению, есть. Нам всем нужно внимательно подходить к этим вопросам», – указал он.

Члены круглого стола подчеркнули необходимость пересмотра Генерального плана города. Единороссы напомнили, что Генплан – живой документ, требующий постоянного внимания, а значит, внесение изменений и дополнений – естественный процесс.

Кстати, барнаульские депутаты уже работают в направлении сбора предложений от жителей города по изменению главного градостроительного документа. Так, депутаты Александр Локтев и Иван Нифонтов инициировали на базе Железнодорожного района создание рабочей группы, куда вошли и активисты частного сектора.

«Наша рабочая группа носит не номинальный характер. Уже проведено несколько встреч. И мы вместе с жителями работаем над списком предложений для включения их уже в предстоящий проект Генплана города», – сообщил Александр Локтев.

Заседание по изменениям Правила землепользования и застройки Барнаула Фото: Андрей Чурилов/«Вечерний Барнаул»

От лица депутатов гордумы ее председатель Галина Буевич и руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов предложили представителю инициативной группы провести встречу с депутатами БГД.

«К изменениям главных документов, по которым развивается город, – Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки – всегда будет повышенное внимание. Поэтому разработчикам необходимо усилить разъяснительную работу с людьми. Стараться понятным языком доносить информацию. Барнаульцы должны понимать, что конкретно меняется и в какую сторону. Отмечу, мы все выступаем за развитие города Барнаула и не хотим, чтобы из Барнаула и Алтайского края уезжала молодежь. Мы хотим, чтобы город развивался», – подвел итоги круглого стола Юрий Еремеев.