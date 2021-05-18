Урок биатлона прошел в барнаульской школе №78

Урок биатлона в школе №78 Фото: барнаульская федерация биатлона

Спортсмены-биатлонисты 17 мая 2021 года вместе с тренерами провели в школе №78 в Барнауле тренировку в рамках проекта «Биатлон в школы – биатлон в ГТО». Об этом сообщает пресс-служба барнаульской федерации биатлона.

Первыми в России урок биатлона в школе провели в феврале 2021 года в Кургане. Сейчас в проекте участвуют более 30 регионов, в том числе и Алтайский край. В Барнауле стартовое занятие в рамках проекта прошло в школе №24.

Урок биатлона в школе №78 Фото: барнаульская федерация биатлона

Реализацией проекта в регионе занимается «Барнаульская федерация биатлона» при поддержке «Союза ветеранов биатлона Алтайского края», и содействии «Фонда социальных проектов Александра Локтева». Существенную помощь проекту оказал и вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов. Он приобрел для барнаульской федерации биатлона 10 винтовок и 20 установок для стрельбы, которые сейчас и используют при проведении уроков.

Урок биатлона в школе №78 Фото: барнаульская федерация биатлона

В 78-й школе 17 мая проходило также и подведение итогов соревнований участников «Юнармии». Урок биатлона стал хорошим дополнением для этого мероприятия.

В ходе тренировки несколько спортсменов сделали пристрелочные выстрелы из винтовок, объяснили школьниками, как пользоваться спортивным оружием и дали попробовать его в деле.

«Традиционно 78-ая школа отличается высоким уровнем военно-патриотического воспитания, и сегодняшний мастер-класс вызвал по-настоящему неподдельный интерес среди учеников. Это было видно по эмоциям, горящим глазам и желанию попробовать пострелять несколько раз», – отметил Александр Локтев.

Две винтовки и две установки для стрельбы из старого арсенала Барнаульской федерации биатлона после урока остались в школе, чтобы у учащихся была возможность продолжать тренировки.