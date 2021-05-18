Мыло душистое и полотенце пушистое. Барнаульские чиновники закупят бытовой химии на 3 млн рублей

Мыло Фото: pixabay.com

14 мая комитет муниципального заказа барнаульской мэрии разместил на сайте госзакупки два аукциона на поставку моющих средств, на 1,1 и 2 млн рублей. Информация об этом опубликована портале zakupki.gov.ru

В лот подешевле входят, например, 124 килограмма стирального порошка, 1200 литров моющего средства для туалетов и ванных, а также бытовая химия для мытья посуды и «средства моющие прочие» четырех видов в разных количества. К слову, сейчас статус этого аукциона значится как «определение поставщика отменено».

Второй лот, на сумму 2 млн рублей, включает в себя 2400 килограмм хозяйственного мыла, а также 30 литров «средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях» и 300 килограмм чистящего порошка. Поставщик пока еще не найден.

Напомним также, что в 2021 году власти Барнаула ожидают и другие серьезные траты. Например, полмиллиона рублей пойдут на обустройство городского пляжа.