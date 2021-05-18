Бывшего главу Бийского района Якубу лишили уже третьего высшего образования

Диплом Фото: pixabay.com

Суд Железнодорожного района Барнаула аннулировал третий диплом экс-главы Бийского Района Евгения Якубы о высшем образовании. Об этом сообщает «Деловой Бийск».

Теперь Якуба должен в течении 15 дней вернуть документ в вуз, где он был получен.

Евгений Якуба возглавлял Бийский район с 2010 по 2017 год. В сентябре 2017 он выдвигался в качестве кандидата на выборах в Бийскую городскую думу, однако суд счел его регистрацию незаконной.

А в 2019 году бийский общественник Вадим Тющин заподозрил Якубу в фальсификации диплома о высшем образовании, полученного в Сибирском университете потребительской кооперации. Он написал запрос в новосибирскую прокуратуру, который в итоге привел к тому, что в СибУПК сообщили: Якуба вуз не заканчивал. Как следствие, экс-главу района лишили и второго диплома, полученного в Сибирской академии государственной службы (сейчас филиал РАНХиГС) по ускоренной программе.

Теперь же Якуба лишился и последнего диплома. Впрочем, от какого вуза и по какой специальности не сообщается.

Еще один скандал, связанный с Якубой, произошел в 2011 году. Тогда экс-чиновник попал на фото с парада Победы с медалью «За отвагу» на груди, на которую, по мнению все того же Тющина, он никак не мог претендовать. В 2017 об этом снимке вновь вспомнили из-за участия Якубы в выборах в гордуму Бийска.