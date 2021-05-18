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Правовой статус малоэтажной жилой застройки требует детальной проработки – алтайский сенатор Белоусов

Новости
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Сергей Белоусов
Сергей БелоусовФото: пресс-служба сенатора

Правовой статуса «коттеджных поселков» – давно назревшая проблема, которая требует от власти более тщательной работы. Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Сергей Белоусов.

Сергей Белоусов

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Он организовал совещание с участием коллег и экспертов по этой теме. Актуальность вопроса налицо – пандемия еще больше усилила тренд на малоэтажное строительство.

Покупая дом в коттеджном поселке, люди ждут определенного уровня комфорта. Но идиллию часто нарушают не только проблем с развитием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Но и «бумажные» вопросы от землеустройства до определения статуса поселка.

Нередко оказывается, что тот или иной участок под жилую застройку находится в пределах водоохранных зон, а коттеджи – на землях сельхозназначения. В такой ситуации собственник не имеет возможности полноценно пользоваться своим имуществом.

Все эти вопросы требуют системного подхода со стороны законодательства. Сергей Белоусов уверен, что здесь необходимо эффективное межведомственное взаимодействие. И теперь проблемной займутся на разных уровнях власти.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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