Правовой статуса «коттеджных поселков» – давно назревшая проблема, которая требует от власти более тщательной работы. Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Сергей Белоусов.
Он организовал совещание с участием коллег и экспертов по этой теме. Актуальность вопроса налицо – пандемия еще больше усилила тренд на малоэтажное строительство.
Покупая дом в коттеджном поселке, люди ждут определенного уровня комфорта. Но идиллию часто нарушают не только проблем с развитием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Но и «бумажные» вопросы от землеустройства до определения статуса поселка.
Нередко оказывается, что тот или иной участок под жилую застройку находится в пределах водоохранных зон, а коттеджи – на землях сельхозназначения. В такой ситуации собственник не имеет возможности полноценно пользоваться своим имуществом.
Все эти вопросы требуют системного подхода со стороны законодательства. Сергей Белоусов уверен, что здесь необходимо эффективное межведомственное взаимодействие. И теперь проблемной займутся на разных уровнях власти.