Алтайские депутаты вновь вернутся к проблеме отлова бродячих животных

Собака Фото: pixabay.com

В Алтайское краевое Законодательное Собрание поступила инициатива о возвращении полномочий по отлову бродячих животных с муниципального на краевой уровень. 17 мая это предложение обсудили на совещании в краевом парламенте, сообщает пресс-служба АКЗС.

Идею вернуть отлов собак «наверх» предложили в Первомайском районе. Связана она с тем, что многие муниципалитеты, к чьим полномочиям относится эта работа в Алтайском крае с 2016 года, попросту не справляются. Не помогает даже выделение из краевого бюджета на эти цели по 16 млн рублей каждый год.

«Три года назад звучали предложения о том, что проблему нужно решать поэтапно: сегодня построить приют в Бийске, завтра – в Рубцовске, послезавтра – в Первомайском районе и так далее, и постепенно изменить ситуацию. До сих пор ничего подобного не реализовано, хотя сложного в этом ничего нет», – заявил спикер АКЗС Александр Романенко.

Согласно федеральному закону, принятому в 2018 году, выловленных четвероногих нужно помещать в приюты. Которых во многих муниципалитетах так и не создали. На это выделяемых средств не хватает. А те, что дают, просто некуда применить. В 2020 году из 16 млн рублей муниципалитеты потратили лишь чуть больше 10 млн.

Кроме того, в некоторых районах края нет даже организаций, которые могли бы заниматься необходимым обращением с бездомными животными. Как результат, во многих муниципалитетах считают, что справиться без помощи властей региона с отловом животных невозможно.

Заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин предложил один из вариантов решения проблемы: часть денег, выделяемых на отлов муниципалитетам, можно потратить на создание межрайонных приютов. Край нуждается как минимум в трех подобных учреждениях, считает Мордовин.

Напомним, что проблема бродячих животных остро стоит не только в селах, но даже и в некоторых городах края. Например, в Рубцовске уличные собаки в 2021 году неоднократно нападали на детей. Сейчас власти города заключили договор на оказание услуг по отлову с компанией из Славгорода, А все потому, что в Рубцовске нет ни единой организации, работающей в этой сфере.



Нападения животных происходили и в Бийске. В наукограде в начале 2021 года бродячая собака атаковала школьника на территории гимназии №1. Жители микрорайона, где находится учебное заведение, сообщали, что стаи животных на территории школы можно было заметить регулярно. На бродячих животных жители Бийска жаловались и ранее, в 2019 году.