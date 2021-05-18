Алтайский губернатор Томенко попал в конец рейтинга по «спортивной» активности глав регионов в соцсетях

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал далеко не самым спортивно-пишущим губернатором России. В рейтинге глав регионов по количеству упоминаний в соцсетях в контексте спортивной тематики он занял 70 место из 85. Исследование провел Центр политической конъюнктуры.

Всего в Алтайском крае тема спорта упоминалась более 3,7 тысяч раз. Край занял 37 место среди всех регионов России.

Глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин занял 80 позицию в таблице. В регионе здоровому образу жизни было посвящено только 518 публикаций.

Самым «спортивным» губернатором стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Сразу за ним – губернаторы Московской области (Андрей Воробьев) и Республики Башкортостан (Радий Хабиров). В последней тройке оказались Сергей Меняйло (глава Северной Осетии), Михаил Развожаев (Севастополь) и Александр Моор (Тюменская область).

А вот если бы эксперты составляли рейтинг губернаторов, занимающихся спортом, то Томенко занял бы явно не последнее место. Он плавает, играет в баскетбол, катается на лыжах, посещает тренажерный зал. А в начале мая Виктор Томенко в своем Instagram опубликовал фотографии занятий спортом на природе.