65 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pexels.com

Еще 65 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае. Такие данные на 18 мая приводит оперштаб региона.

Нужно отметить, что за последние три дня в регионе можно наблюдать небольшой рост числа выявлений в день: 60 новых случаев 16 мая, 63 – 17 мая, и 65 – 18 мая.

При этом 82 человека за сутки справились с болезнью, а 11 человек, больных ковидом, скончались.

Всего сначала пандемии в крае коронавирусом заболели 50,8 тысяч человек, выздоровели 45,8 тыс. из них. Умерли 3,1 тыс. жителей края с выявленным коронавирусом.

В инфекционных госпиталях региона находятся 578 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 176 больных с вирусной пневмонией. У 160 человек болезнь проходит тяжело, к аппаратам ИВЛ подключены 63 пациента. В крае остается 298 резервных коек в инфекционных госпиталях.

Вакцинация в крае также продолжается. На утро 18 мая полностью привиты 171, 4 тысячи жителей, а 47,4 тысячи получили первый укол.