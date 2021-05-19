Все те же лица, ну почти. Кто из алтайских депутатов лидирует в рейтинге медийности за апрель

Депутаты АКЗС Фото: Олег Укладов

Чем ближе выборы, тем выше активность алтайских депутатов в медиапространстве. Каждый месяц растет количество упоминаний народных избранников в краевых СМИ. В апреле этому еще поспособствовали и данные о доходах за 2020 год. Пятерка лидеров медиарейтинга «Политсибру» почти не изменилась, хотя некоторые позиции обновились.

Спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко («Единая Россия») занял первое место. Снова. И в апреле он существенно оторвался от других лидеров, опередив их по упоминаемости в новостях вдвое. В прошлом месяце он комментировал проведение акции «Диктант Победы», дал прогноз по поводу восьмого созыва АКЗС, раскритиковал эсеров за популизм, высказался по поводу послания президента и отчета губернатора. Также участвовал в мероприятии, посвященном году работы штаба акции #МЫВМЕСТЕ, и в городском субботнике, предложил способ обеспечения детей-сирот жильем.

Депутат Владислав Вакаев (вчерашний эсер) удержал свою позицию с мартовского рейтинга: он по-прежнему на втором месте. В прошлом месяце о нем много писали в связи с тем, что он возглавил список партии «Новые люди» на выборах в Заксобрание. Также он комментировал послание президента и подтопление парка «Изумрудный», выступил против поправок в закон о компенсационном озеленении, участвовал в дискуссионной площадке «Диалог Центр», был в жюри конкурса «Марафон идей».

А вот третья строчка медирейтинга обновилась: депутат Александр Молотов «уступил» ее своей коллеге Евгении Боровиковой (депутат фракции ЛДПР, которая на новые выборы идет от СР). В апреле, по сравнению с предыдущим периодом, Боровикова почти в два раза чаще упоминалась в СМИ. С одной стороны, ее имя продолжают вспоминать в новостях про ЛДПР. С другой стороны, она уже активно светился как кандидат от СР. В этом пока неформальном статусе депутат участвовала в круглом столе Молодежного парламента Алтайского края, на котором обсудили стратегию региона и проблему уезжающей молодежи, митингах и собраниях по застройке города и изменению Генплана. В апреле также ходили слухи, что депутат может покинуть край, что она опровергла, а еще ей не дали возглавить Октябрьский район Барнаула.

На четвертой позиции укрепился Александр Молотов («Справедливая Россия»), совсем немного отстав от Боровиковой и Вакаева. В апреле Молотов в традиционном ключе «конструктивной оппозиции» сдержанно покритиковал отчет губернатора Виктора Томенко, выразил свое мнение по поводу послания президента Федеральному собранию. Также в прошлом месяце участвовал в обсуждении того, почему в регионе не задерживается молодежь, что может решить проблему аварийного жилья в Барнауле и как помочь жителям микрорайона Западный, который рассматривают как площадку для застройки многоэтажками.

До пятого места апрельского рейтинга поднялся Денис Голобородько («Единая Россия»). Он упоминается в новостях о бесплатной юридической помощи педагогам, об увеличении зарплаты муниципальным служащим, о послании президента, о формировании списка на выборах в АКЗС, о слухах о закрытии районных больниц. Также он вместе с другими депутатами обсудил проблему уезжающей из региона молодежи.

Примечательно, что число упоминаний большинства депутатов АКЗС с прошлого месяца существенно подросло. В частности, исчезли (почти) депутаты с нулевой упоминаемостью.

Первая пятерка лидеров выглядит так:

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в апреле 2021 года Фото: Иллюстрация: Политсибру

Вот как выглядит апрельский рейтинг.

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в апреле 2021 года Фото: Иллюстрация: Политсибру

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в апреле 2021 года Фото: Иллюстрация: Политсибру

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Бийский рабочий», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», «ТАСС-Сибирь», «Интерфакс-Сибирь». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.