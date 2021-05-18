Бывший алтайский прокурор Руднев в 2020 году заработал 4 млн рублей

Александр Руднев Фото: epp.genproc.gov.ru

Экс-прокурор Алтайского края Александр Руднев заработал за 2020 год 4,1 млн рублей. Данные опубликованы на сайте прокуратуры региона.

В собственности Руднева доля в земельном участке, площадь которого 626 тысяч квадратных метров. Автопарка у правоохранителя нет.

У супруги Руднева дохода в 2020 году не было, однако она владеет автомобилем Toyota Lexus RX 450H. Ей также принадлежало нежилое помещение размером в 16,7 квадратов.

Кроме того, в совместном пользовании у четы Рудневых в 2020 году была квартира площадью 125 квадратных метров.

Напомним, что Александр Руднев занимал пост прокурора Алтайского края в течении двух лет, и покинул его в марте 2021 года. Возможно, причина увольнения связана с визитом в регион заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина 26 февраля 2021 года. Демешин активно прошелся по работе ведомства в Алтайском крае, раскритиковав алтайский «филиал» за недостаточное рвение в работе с проблемами в сфере аварийного жилья, обращения с отходами, ЖКХ и исполнения нацпроектов. Не обошлось без критики и в связи с давней бедой Алтайского края – жильем для сирот. По некоторым направлениям результаты работы алтайской прокуратуры Демешин назвал «нулевыми».

Напомним также, что уже известны доходы главы другого алтайского правоохранителя - главы алтайского следкома Андрея Хвостова. Он за 2020 год заработал чуть более 4 млн рублей.