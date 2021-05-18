«Мария-Ра» приобрела барнаульский «супермаркет для обеспеченных»

«Лэнд24» в Барнауле Фото: сайт сети супермаркетов «Лэнд24»

Компания Александра Ракшина «Мария-Ра» стала владельцем супермаркета «Лэнд24», расположенного в Барнауле по адресу Социалистический, 59. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Площадь помещения – 960 квадратных метров. Изначально его оценили в 70 млн рублей. Но «Мария-Ра» смогла сбить цену до 59,1 млн, сообщает «Толк».

Магазин был открыт в 2014 году как франчайзинг объект петербургской компании «Лэнд», позиционирующей себя как «сеть премиальных супермаркетов».

Он сменил владельца из-за того, что бывший хозяин – известный барнаульский бизнесмен Павел Тулин – был признан в 2018 году банкротом. Кроме того, долгое время в аренде Тулина был и парк «Изумрудный», который позднее оказался заброшен. Сейчас, впрочем, дела у парка идут на поправку – в 2021 году на его оживление выделят 100 млн рублей.

Напомним, что владелец компании «Мария-Ра» Александр Ракшин активно интересуется недвижимостью и строительством. Так, например, в 2018 компания «Первый», совладельцем которой является Ракшин, приобрела за два миллиарда рублей здание ПАО «Центральный телеграф» в Никитинском переулке в Москве. А соучредитель «Марии-Ра» Евгений Ракшин является инвестором строительства жилищного комплекса на месте бывшего стадиона «Локомотив» в Барнауле и инициатором проекта нового здания на месте ЦУМа.