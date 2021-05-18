Лидер партии «Новые люди» заявил в Барнауле о необходимости дать больше денег регионам

Алексей Нечаев Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев вместе с экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой посетили Барнаул в ходе поездки по регионам России. Они не стали раскрывать имен людей, которые пойдут от партии на выборы в АКЗС и Госдуму, однако рассказали о том, как «Новые люди» привлекут внимание жителей Алтайского края, которые мало интересуется политикой.

Разговаривать с людьми

Партии «Новая люди» едва стукнул год. А в Алтайском крае она и вовсе стала активно развиваться несколько месяцев назад. Однако это движение уверенно укрепляет позиции. А все потому, что они говорят с людьми на обычные человеческие темы, говорит Нечаев. И это как раз то, чего так не хватает власти, добавляет Авксентьева.

Но такая ситуация по всей стране. В некоторых городах чиновники и вовсе воспринимают общение с народом за слабость.

«Мы разговариваем о человеческом, а не о политическом. Политическое в обычном представлении никому не интересно, а человеческое интересно всем. У нас есть много активистов. Кроме нас, почти никто на земле не работает», – отмечает Алексей Нечаев.

Сардана Авксентьева уверена, что с людьми нужно общаться простым и понятным языком. Надо говорить не о высоких идеалах демократии, а о реальных проблемах. И давно пришло время разбудить уставших от политики избирателей.

«Им нужно объяснять, что участие в выборах, голосование – это конституционное право каждого человека. Самое эффективное, что может сделать гражданин, – пойти на выборы и сказать там свое слово. И пусть оно будет отличаться от мнения большинства. Надо сходить. Потому что самое ужасное происходит при равнодушном попустительстве», – уверена Авксентьева.

Сардана Авксентьева Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Развитие регионов

По словам представителей партии, один из ключевых пунктов их программы – развитие регионов. Авксентьева сейчас является советником Нечаева по работе с регионами. Поэтому она путешествует вместе с лидером партии по России и собирает конкретные инициативы.

Помимо развития диалога власти и общества, это усиление финансовой самостоятельности субъектов РФ. Экс-мэр считает, что деньги должны оставаться в провинции. Тогда будет больше возможностей для развития, регионы станут более самостоятельными. Кроме этого, она полагает, что надо информировать жителей о том, какие дотации провинция получает из федерального центра.

«Нам с вами сложно оценить, насколько правильно эти дотации используются. Все трансферты строго целевые, очень малой суммой регион может распоряжаться по своему усмотрению. А, может быть, нашему региону нужно совсем другое? Почему бы жителям самим не участвовать в решениях, на что потратить деньги?», – говорит Авксентьева.

Также бывшая глава Якутска выступает за равномерное развитие территорий: где бы ни жил человек – в деревне, в провинциальном городе или в столице – он имеет право на комфорт.

Круглый стол партии «Новые люди» Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Уникальный город

О комфорте Барнаула они поспорили, но оба отметили – столица Алтайского края не похожа на другие российские города.

«Уникальный город. Несмотря на пожар 1917 года удалось сохранить столько красивых зданий. Город стоит у реки, открываются такие виды. Атмосфера уникальная, вы счастливчики», – рассказала экс-мэр Якутска.

Однако она отметила, что некоторые дома, несмотря на свою красоту, находятся под угрозой разрушения. Городу нужны люди, которые «восстановят эти памятники», понадеялась Авксентьева.

Схожая позиция у Алексея Нечаева по поводу барнаульского электротранспорта.

«У вас есть экзотика – городские трамваи. Сказать, что эти трамваи модные и современные, наверное, сложно. Но они придают городу самобытность, – это факт. И если вы их замените на более современные – будет гораздо интереснее», – считает Нечаев.

При этом глава «Новых людей» похвалил Барнаул за хорошие дороги в центре.

Во время визита Нечаев и Авксентьева прогулялись по городу вместе с депутатом Владиславом Вакаевым и другими сторонниками «Новых людей». Они осмотрели Нагорный парк, набережную и «барнаульский Арбат». А Сардана Авксентьева вместе с урбанистами и архитекторами дошла до площади Советов.

Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Нечаев и Авксентьева оценили предложение создать «зеленые пояса», сделать «купеческий квартал» вокруг разрушенного сереброплавильного завода.

«Здесь нет точечной застройки в таком объеме, как в других городах. Можно развивать городское пространство правильно, создавать больше общественных пространств и парков. Есть возможность обустроить город для жизни и, конечно, на это нужна политическая воля и очень нужны деньги», – подчеркнул Нечаев.

Оба уверены: город можно и нужно активно благоустраивать. И это станет еще одним поводом для местных остаться жить и работать здесь.