Ректор Алтайского государственного университета обошел коллег из других вузов по доходам в 2020 году

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В Министерстве образования и науки РФ предоставили информацию о среднемесячном заработке руководителей подведомственных вузов, в том числе, находящихся в Алтайском крае и Республике Алтай. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на предоставленный ведомством документ.

Директора алтайского вуза обвиняют в хищении средств учебного заведения Новости 08.02.2021 10:07

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров в 2020 году зарабатывал в среднем 272 тысячи рублей в месяц. Зарплата его заместителей также оказалась вполне достойной: так, первый проректор по учебной работе Евгения Жданова заработала 223,8 тыс. рублей, а проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных – 176 тысяч рублей. В целом, ни у одного из помощников ректора доход не оказался ниже 100 тысяч рублей в месяц.

А вот в других вузах все куда как скромнее. Ректор Алтайского технического университета Андрей Марков в 2020 году получал в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Зарплаты его замов также уступили заработкам проректоров опорного вуза. Так, проректор по экономике и стратегическому развитию Александр Жидких зарабатывал в 2020 году в среднем 143,9 тысяч, в то время как занимающий аналогичную должность в АГУ Александр Малаханов получал 166,9 тысяч.

В Республике Алтай доходы академических чинов еще скромнее. Бывший ректор Горно-Алтайского госуниверситета Валерий Бабин в 2020 году получал 177,3 тысяч рублей в месяц.

При этом в предоставленном «Банкфаксу» документе нет данных о ряде других вузов. Это, например, аграрный и педагогический университеты, которые относятся к другим министерствам.

Напомним, что в одном из вузов «двух Алтаев» (а именно в Горно-Алтайском государственном университете) должность ректора в последнее время связана со скандалами. Кандидатура и.о. главы вуза не устроила депутата регионального парламента Марию Демину, и та обратилась к президенту РФ с просьбой проверить его на профпригодность.

Впрочем, есть и хорошие новости из академической сферы. В 2021 году в алтайских вузах на 11% по сравнению с 2020 годом увеличится число бюджетных мест. Всего их будет 7,8 тысяч. Об этом сообщил на пресс-конференции 27 апреля министр образования края Максим Костенко.