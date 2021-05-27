Почти новые имена. Кого партия «Новые люди» отправит на выборы в АКЗС и Госдуму

Партия «Новые люди» Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

На прошлой неделе Барнаул посетил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он встретился с потенциальными кандидатами. Однако во время пресс-подхода он не назвал «Политсибру» имена тех, кто пойдет на выборы в парламент Алтайского края и в Госдуму от региональной ячейки. Так что пока остается только предполагать. Тем более, что некоторые «зацепки» все же имеются.

Новый Вакаев. Бывший эсер поведет партию «Новые люди» на выборы в Алтайском крае Новости 26.04.2021 12:20

Уже точно известно, что на выборы в АКЗС с НЛ идет депутат Владислав Вакаев. Он вышел из «Справедливой России» в марте 2021 года после 15 лет сотрудничества с партией. В конце апреля стало известно, что именно он поведет «Новых людей» на выборы в краевой парламент. Но в саму партию он пока не вступает, иначе потеряет мандат депутата. По данным «Политсибру», ему отдадут самое проходное место – №1 в общепартийном списке.

На места №2 и №3 этого списка, по данным инсайдеров «Политсибру», партия рассматривает главу исполкома партии Ксению Кирееву и политолога, руководителя алтайского Политцентра Екатерину Сергееву.

О некоторых участниках кампании можно судить по фото со встречи Алексея Нечаева с потенциальными выдвиженцами. На ней был, например, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края Алексей Дворников. Его партия рассматривает на барнаульский одномандатный округ и территориальную группу №25. Кстати, справедливороссы по нему выдвигают депутата АКЗС Людмилу Суслову, а от единороссов, вероятнее всего, пойдут депутаты Барнаульской гордумы Александр Лисицын (по одномандатному округу) и Иван Огнев (в территориальной группе).

Участие во встрече принимали также ветеран боевых действий в Афганистане, депутат Барнаульской гордумы предыдущего, шестого созыва, директор ООО «Алтай-Кафель» Владислав Павлюков (округ и группа №27), директор ООО «Вектор» Павел Иванченко. Последний на довыборах в АКЗС в 2020 году шел от «Справедливой России», но снялся на этапе регистрации. От НЛ он пойдет по барнаульскому округу №21. По нашим предположениям, ЕР отправит на борьбу за мандаты по 27 округу депутата БГД Вячеслава Перерядова и ректора АлтГУ Сергея Бочарова, по 21-му – депутата АКЗС Владимира Устинова и депутата БГД Ивана Нифонтова.

Кстати, в числе участников встречи были и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Слухи о его возможном участии в выборах ходят уже не первый месяц. Предположим, что его могут рассматривать не на АКЗС, а на Госдуму. Хотя не исключено, что с Нечаевым он встречался для поддержки своих «спортивных» представителей.

В числе кандидатов также: специалист Фонда имущества Алтайского края Лариса Барышева (округ и группа №26), глава каменского крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Караваев (каменский округ №5), директор социально-культурной организации «Родимая сторонка» Михаил Башкатов (округ и группа №14). Традиционно оппозиционный каменский округ от «Справедливой России – За правду», очевидно, будет представлять действующий депутат АКЗС Василий Железовский, «Единую Россию» – депутат Алексей Найден и экс-депутат Василий Куц. А барнаульский округ №26 ЕР «закроет» барнаульским депутатом Дмитрием Ильиных и краевым Артемом Шамковым.

Кстати, по нашим данным, не со всеми кандидатами во время визита Нечаева удалось достичь договоренностей. Например, по слухам кампанию партии могла составить депутат Бийской гордумы Елена Речкова. Как и Вакаев, она теперь уже бывший член СР. Вышла из партии в марте 2021 года. Ей поступали разные предложения, в том числе от «Родины». Сама Речкова отказала «Политсибру» в каких-то комментариях на данный момент. В любом случае, Речкова – интересный кандидат для многих партий, потому что она в состоянии сама оплатить свою кампанию. Вот только на выборы пойдет от другой политической силы.

А вот глава регионального отделения партии Максим Товолошкин, по данным «Политсибру», вообще может не стать кандидатом. Не исключено, что после дня голосования руководитель в партии сменится.

Эксперты прогнозируют, что «Новые люди» могут рассчитывать на прохождение в АКЗС. Хотя бы двух депутатов (если наберет 5% голосов). Однако сначала им надо собрать подписи избирателей в свою поддержку. А вот в борьбе за одномадатные округа шансы крайне малы.

Что же касается Госдумы, то тут можем поделиться пока только одной фамилией. По рубцовскому одномандатному округу (№40) пойдет президент алтайской ассоциации туризма Александра Томашевич. Но по округам в ГД шансы любого кандидата кроме как от ЕР тоже минимальные, особенно у малых партий.