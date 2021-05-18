Атмосферно. Что думают о краевой столице экс-мэр Якутска Авксентьева и московский бизнесмен Нечаев

"Новые люди" на прогулке по Барнаулу Фото: Антон Дегтярев

Барнаул пришелся по вкусу народному экс-мэру Якутска Сардане Авксентьевой. Она назвала краевую столицу необычным городом со своей атмосферой. Такое же мнение осталось после посещения краевой столицы и у основателя компании Faberlic, главы партии «Новые люди» Алексея Нечаева, который привез бывшую чиновницу в Алтайский край в ходе предвыборной кампании.

Нечаев честно признался: Барнаул всегда ассоциировался у него с «бандитскостью». Проводивший экскурсию депутат и историк по образованию Владислав Вакаев (который идет от партии на новые выборы), попытался убедить его в ложности стереотипа, рассказывая о городе. Участие в прогулке приняли также местные архитекторы и урбанисты.

Она началась с одной из главных достопримечательностей Барнаула – Нагорного парка.

Алексей Нечаев Фото: Антон Дегтярев

Вакаев рассказал о самом Нагорном парке. Депутат не без сожаления признал, что парк так и не стал центром притяжения из-за того, что находится на краю города. А еще он небольшой, а набережная просто обрывается и никуда не ведет.

И почему-то в храме в центре парка (святого Предтечи и Крестителя Господня) людей тоже нет, обратил внимание Нечаев (отметим, что экскурсия происходила в понедельник днем).

Тем не менее, открывающийся с Нагорного парка вид на Барнаул гостям пришелся по вкусу. Они фотографировали город, а Нечаев сделал селфи на фоне краевой столицы и записал пару историй в Instagram.

А Владислав Вакаев тем временем продолжал эмоционально рассказывать о достоинствах и проблемах Барнаула. Так, он поведал о том, что дальние районы города связаны с центром узкими транспортными магистралями, и поэтому народ стоит в пробках утром и вечером.

Владислав Вакаев Фото: Антон Дегтярев

Депутат рассказал и о сереброплавильном заводе, который имеет огромный туристический потенциал, но остается в разрушенном состоянии, и о теплоходах на Оби, которые слишком устарели, чтобы привлекать много пассажиров. Досталось и политике власти в вопросах застройки и благоустройства.

«У нас сейчас градостроительная политика Барнаула идет по двум направлениям. Это либо строительство больших типовых многоэтажек в степи без социальной или транспортной инфраструктуры, либо точечная застройка в центральной части города. Часто сносят исторические здания или промышленные предприятия», – посетовал Вакаев.

После короткой прогулки по Нагорному парку все спустились по длинной лестнице к набережной. Вакаев и Нечаев даже помогли молодой маме спустить коляску через пару лестничных пролета. Правда, попросили не снимать их поступок на камеру.

По набережной, как и по парку, именитые гости шли быстро, редко останавливаясь, чтобы посмотреть на красивый вид.

Тем более, что Вакаев не давал им скучать и продолжал рассказывать про проблемы: озеленение, низкие зарплаты и миграции населения (особенно молодежи) из региона. Депутат уверен: сохранить молодежь в крае – это сейчас главная задача властей. А то Барнаул и так уже называют городом, «из которого все хотят уехать».

Владислав Вакаев и Алексей Нечаев Фото: Антон Дегтярев

От набережной и Нагорного парка все двинулись к «барнаульскому Арбату». Ему тоже досталась порция критики от местных за небольшую протяженность и недообустроенность.

«Власти пытаются оживить эту территорию, но не хватает зелени, не хватает интересных точек притяжения», – пожаловался Вакаев.

Рассказал депутат и на проекте купеческого квартала, который может помочь продлить Арбат и оживить его. Правда, по мнению народного избранника, на это сейчас пока что «не хватает воли властей».

Именно на «барнаульском Арбате» Алексей Нечаев и Владислав Вакаев закончили прогулку и уехали на черной машине (по данным «Политсибру», на встречу с потенциальными кандидатами, которых Нечаев потом журналистам так и не назвал).

А вот Сардана Авксентьева честно прошлась с архитекторами и урбанистами от Нагорного парка до театра Драмы. Особенно приглянулись исторические здания. Авксентьева призналась: Барнаул запомнится ей архитектурой.

Однако, с сожалением признала она, многие постройки в плохом состоянии, им давно требуется ремонт. А некоторые невыгодно оттеняются высокими новостройками. Например, гостью возмутила застекленная многоэтажка, построенная по соседству с Дворцом бракосочетания. Как власти вообще позволили ее возвести, удивилась Авксентьева.

Однако в целом на бывшую чиновницу Барнаул произвел позитивное впечатление.

«Город с историей, город живой, в нем есть особенная энергетика светлая. Конечно, я вижу проблемы. Это общее благоустройство, городская инфраструктура. К сожалению, это беда всех российских городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. У нас и в Якутске проблем выше крыши, там все неидеально», – отметила Авксентьева.

Сардана Авксентьева и Константин Лукин Фото: Антон Дегтярев

Экс-мэр считает, что ситуацию исправить возможно. Главное – оставлять почти все налоги в регионах. Второй шаг – сделать информацию о дотациях субъектов более прозрачной. Сейчас же люди не знают, на основании чего и как выделяются деньги.

«У нас получается, что все деньги с регионов собираются, замешиваются в общем федеральном котле и потом в виде дотаций распределяются по регионам. Но соглашения о выделении дотаций регионам не разглашаются, в открытых источниках их нет. Мы должны понимать, сколько нам дали денег, на что мы их потратили и хорошо ли мы с вами все сделали», – заявила Сардана Авксентьева.

Также экс-мэр считает, что федеральные власти должны дать регионам возможность принимать решения о поддержке малого и среднего бизнеса, местные власти – вернуть прямые выборы, проводить общественные слушания открыто и по-настоящему, а люди – активнее участвовать в местном самоуправлении. Кроме того, отметила Сардана Авксентьева, если бы штаб-квартиры крупных российских компаний находились не в Москве, а в регионах, то возможностей у последних могло было быть больше.

Однако каких-то более практичный мер по спасению города и края она не назвала. Впрочем, у партии еще будет шанс это сделать – на носу выборы в региональный парламент. Собственно, ради этого процесса визит и затевался.