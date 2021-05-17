Запрет на доступ бизнесменов к озеру Манжерок привлек внимание правоохранителей

Горный Алтай Фото: pixabay.com

Прокуратура Республики Алтай проверит ситуацию с ограничением доступа туристов и предпринимателей к пляжу озера Манжерок в Майминском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщал «Политсибру», что 19 предпринимателей обратились к депутату Госсобрания республики Сергею Кухтуекову с жалобой на то, что власти Майминского района запретили им работать на озере Манжерок. Кроме того, бизнесмены записали видеообращение к главе региона Олегу Хорохордину.

По словам предпринимателей, администрация попросту не пускает их к обустроенным на пляже озера торговым точкам, ссылаясь на тяжбы с предыдущим арендатором территории. Бизнесмены даже не могут забрать свое оборудование. Кроме того, власти якобы препятствуют доступу туристов к озеру.

Депутат Кухтуеков обратился к прокурору региону Анатолию Богданчикову. Народный избранник потребовал разобраться в ситуации и проверить сохранность имущества предпринимателей.

Курорт Манжерок принадлежит «Сбербанку», а в прошлом году компания вложило в объекта 4 миллиарда рублей.