Ждем явку в 10%. Алтайские единороссы рассказали, кто идет к ним на праймериз и сколько будет победителей

«Единая Россия» Фото: пресс-служба «Единая Россия»

Алтайская «Единая Россия» получила 480 заявлений от кандидатов на участие в предварительном внутрипартийном голосовании, по итогам которого партия сформирует списки на настоящие выборы в региональный парламент и Госдуму. Кто заявился на праймериз и какого результата ждет партии – журналистам рассказали глава регионального отделения Александр Романенко и глава исполкома ЕР Денис Голобородько. Оба – действующие депутаты АКЗС и оба тоже будут участвовать в праймериз.

Явка должна быть выше

Пять лет назад, когда партия подбирала таким образом кандидатов на предыдущие выборы в АКЗС и ГД, участие в голосовании приняли 6% избирателей региона. Иными словами 124 тысячи человек не поленились и пришли на участки.

В этом году ЕР ждет на свои предвыборы и того больше – 10% избирателей. Хотя и Романенко, и Голобородько заверили: количество проголосовавших – не самоцель. Главное – понять, кого из кандидатов поддерживает народ. Еще на предыдущей конференции они заверили, что партия действительно возьмет именно тех, кто будет лидировать в предварительном голосовании.

Выберут около 200 человек: 34 одномандатника в АКЗС и несколько десятков списочников (в одну территориальную группу можно включать до пяти человек, но реальные шансы, понятное дело, только у первого в списке), а также несколько кандидатов в ГД.

Ибо кандидатов уже значительно больше

Да, пять лет назад на праймериз в АКЗС зарегистрировалось 283 участника, то теперь их 345. В Госдуму было 40, стало 93.

«Мы удовлетворены, мы выполнили задачи, которые ставили – рост активности кандидатов превзошел не только итоги 2016 года, но и по отдельным округам и наши ожидания», – оценил Александр Романенко.

В целом поступило 480 заявлений, из них оргкомитет зарегистрировал 438. Кандидатам отказывали по техническим (если не предоставил всех необходимых документов или неправильно их оформил), организационным (если кандидат не нашел времени лично посетить оргкомитет) и другим причинам.

Учитывая, что один участник мог заявиться и в Госдуму, и в АКЗС, а также и по списку партии, и по одномандатному округу, то людей было несколько меньше, чем заявлений. По подсчетам «Политсибру» – около 332 человек. В основном кандидаты «брали» только одну «позицию». Но вот, например, заместитель начальника алтайского минюста, бывший глава ЛДПР в регионе Андрей Щукин будет пробовать свои силы и по списку партии в ГД, и на Барнаульском одномандатном, и в по округу и тергруппе № 21 в АКЗС. Та же история и у славгородского единоросса Ольги Токмаковой, только она выбрала для себя Славгородский округ в оба парламента.

Но вернемся к общей статистике:

93 заявления подали в Госдуму (42 человека по федеральному списку и 51 по четырем одномандатных округам)

345 заявлений – в АКЗС (218 на вхождение в территориальные группы и 127 по одномандатным округам).

То есть в среднем по четыре человека на один одномандатный округ. Александр Романенко уверен, что по количеству кандидатов борьба будет конкурентной.

И по качеству, добавляет Денис Голобородько, ибо:

Среди кандидатов есть и мужчины, и женщины (например, в АКЗС последних почти 40%),

Это не только члены партии (их в АКЗС около 60%), но и беспартийные сторонники. Более того, несколько человек – вчерашние члены других партий (например, краевой депутат Иван Дубин и барнаульский депутат Кристина Юстус, оба недавно добровольно избавились от членства в ЛДПР).

Будет много молодежи (в АКЗС их около 20%).

Кандидаты представляют разные сферы: образование, здравоохранение, бизнес, общественные движения.

О том, кто эти кандидаты, и кто и них имеет реальные шансы на прохождение в АКЗС – читайте в материале «Политсибру» «Этому дала, а этому не дала. Кого алтайская «Единая Россия» берет на выборы в новый созыв АКЗС».

Напомним, что сами праймериз пройдут в очном формате 30 мая на некоторых избирательных участках и в заочном 24-30 мая (на сайте pg.er.ru).