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Прокуратура проверит ролик о «платной дороге» в Республике Алтай

Новости
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Мужчина, требующий деньги с туристов
Мужчина, требующий деньги с туристовФото: Скриншот из видео в сообществе «Природа Алтая»

Прокуратура Кош-Агачского района инициировала проверку после появление в интернете ролика, где местный житель требует с туристов деньги за проезд по дороге, ведущей к туристическим объектам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сам ролик можно увидеть в сообществе во «Вконтакте» «Природа Алтая». Там некий мужчина обращается к автору видео и заявляет, что территория, по которой едут туристы, является частной и находится в его собственности, а значит, за пользование дорогой необходимо заплатить по 200 рублей с пассажира. На заданный ему вопрос о том, как к этому относится администрация района, он не отвечает. Речь в видео идет о дороге, ведущей к Софийскому леднику, перевалу Карагем и урочищу Елангаш

У районного отдела МВД также появилась связанная с видеороликом работа. Теперь ведомство проводит проверку на предмет возможных нарушений закона в действиях «хозяина дороги». Если они будут выявлены, то республиканского «феодала» ждет ответственность по статье 330 УК РФ (самоуправство).

Напомним, что еще один случай, связанный с попытками помешать перемещению по территорию республики, произошел в регионе совсем недавно. Группа предпринимателей обратилась к депутату Госсобрания Алтая Сергею Кухтуекову с жалобой на то, что власти Майминского района не дают ни самим предпринимателям, ни туристам попасть к озеру Манжерок.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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