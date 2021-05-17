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Еще 137 участников чемпионата мира по гребле прилетели в Барнаул

Новости
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Участники Кубка мира по гребле в Барнауле
Участники Кубка мира по гребле в БарнаулеФото: пресс-центр Кубка мира

17 мая в Барнаул из Будапешта прибывают еще два чартерных рейса с участниками II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-центр соревнований.

Участники Кубка мира по гребле в Барнауле
Участники Кубка мира по гребле в БарнаулеФото: пресс-центр Кубка мира

Утренним рейсом в краевую столицу прилетели 137 участников чемпионата и представителей Международной федерации каноэ. 114 – непосредственно чартером из Будапешта, а еще 23 человека обычными рейсами. Сейчас они проходят тестирование на коронавирус.

Всего в Барнаул прибудут более 400 спортсменов из 55 стран. Среди них, США, Китай, Великобритания, Франция, Португалия, Ирландия, Испания и многие другие.

Участники Кубка мира по гребле в Барнауле
Участники Кубка мира по гребле в БарнаулеФото: пресс-центр Кубка мира

Напомним, что II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Во время его проведения разыграют шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Кроме того, мероприятие посетят министр спорта РФ Олег Матицын и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Олег Матицын

Министр спорта Матыцин приедет на барнаульский этап Кубка мира по гребле

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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